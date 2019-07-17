全球首款纯电动超级跑车亮相伦敦

人民网伦敦7月16日电（记者强薇、白天行）7月16日，由英国汽车品牌路特斯生产的全球首款纯电动超级跑车“Evija”在伦敦亮相。据介绍，这款汽车拥有世界上最快的充电电池，也是目前世界上动力最强的量产公路车型。Evija汽车将于2020年在英国海瑟尔投入生产。

“Evija”意为“生命力”或“开创者”，据路特斯介绍，这款汽车在许多领域刷新了电动汽车的极限。例如，Evija拥有世界上最强大的汽车动力总成系统，以及最快的充电电池，充满电仅需18分钟。目前，路特斯正在与英国威廉姆斯先进工程公司合作研发快速充电装置，一旦这类充电装置面世，可以在短短9分钟内完全充满Evija电池。

路特斯汽车集团设计总监罗素·卡尔表示，虽然超级跑车受众较少，但制造超跑并不是“形象工程”，而是对未来汽车电气化道路的一种探索和尝试。Evija在车身减重、空气动力学设计以及高性能的纯电动系统等方面实现了突破，也有望为未来的电动汽车发展提供借鉴。

路特斯于2017年被中国汽车品牌吉利收购，Evija也是收购之后路特斯推出的第一款全新车型。路特斯汽车首席执行官菲尔·波帕姆在接受记者采访时表示，与中国企业的合作让路特斯在研发、技术、市场等方面实现了诸多飞跃。波帕姆说，中国市场目前已成为了世界上规模最大的汽车市场，蕴含着广阔的机遇，也是路特斯极为重视的市场，在未来的产品推广等方面将充分考虑中国市场的需求。

波帕姆谈到，作为一家英国汽车企业，且Evija将在英国进行生产，路特斯也正为可能出现的“无协议脱欧”做准备，例如利用世界贸易组织规则或是实行一些新的制度安排，完善其进出口、配件库存等方面的计划，尽可能减小“无协议脱欧”可能为企业带来的冲击。

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