亚投行第四届年会在卢森堡举行

来自世界各地约1500人出席开幕式。记者 任彦 摄

人民网卢森堡7月13日电 （记者 任彦）亚洲基础设施投资银行（亚投行）第四届理事会年会12日在卢森堡开幕。这是亚投行正式成立三年多以来，首次在亚洲以外地区举办该机构最重要的会议。

亚投行成立于2016年1月，总部位于北京，由中国倡建，是一家专注于基建投资的新型多边开发银行。秉持“简洁、廉洁、清洁”的核心价值观，亚投行赢得世界广泛信任和支持，成员由最初的53个增至目前97个。

在亚投行的创始成员国中，欧洲国家有18个，其数量仅次于亚洲国家。其中卢森堡是第一个成为亚投行创始成员国的欧洲国家。本届年会由卢森堡主办，年会的主题是“合作与互联互通”，重点探讨地区和国家间加强互联互通所能带来的可观的经济和社会效益。

亚投行行长金立群在年会开幕式致辞中表示，亚投行虽然是在亚洲构思和诞生的，但它的成立和成长离不开所有创始成员国的智慧和付出。欧洲股东为创建这个新的多边开发银行做出了巨大的贡献。因此，亚投行具有独特的欧洲特色。

“欧亚共享同一块广袤的大陆，虽然欧亚国家长期以来保持着密切的联系，但在互联互通方面还有很多工作要做。”金立群说，亚投行的一项重要任务就是促进成员国之间和各地区之间的互联互通，其中基础设施互联互通是重中之重。“在基础设施建设中一定要注意环保，通过绿色的基础设施建设来促进经济增长。”

卢森堡财政部长皮埃尔·格拉美亚在开幕式致辞中强调指出，卢森堡成为亚投行成员国是“卢森堡奉行多边主义的最好证明”，“只有多边主义和国际合作才能确保如期实现联合国2030年可持续发展议程规定的目标，才能有效应对气候变化带来的挑战。”他还表示，很高兴看到这次年会里有几个分论坛聚焦气候变化和绿色金融。

在为期两天的会议里，来自亚投行理事会成员、亚投行董事会及管理层、亚投行意向成员代表、伙伴机构代表、工商界和社会团体代表等约1500人，重点围绕数字互联互通、跨境基础设施投资、亚欧互联互通合作、应对气候变化、基础设施可持续发展等众多议题深入交流。年会期间还将专门举办“亚洲基础设施论坛”，为更多欧洲企业参与合作牵线搭桥。

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