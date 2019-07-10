芬兰举行首届高层银色经济论坛

人民网巴黎7月10日电（记者何蒨） 昨日，为期两天的首届高层银色经济论坛在芬兰首都赫尔辛基芬兰地亚会议中心揭开帷幕，本次论坛由芬兰政府社会事务与健康部、芬兰财政部、全球老龄化联盟和芬兰银行主办。首届银色经济论坛旨在探讨21世纪全球老龄化趋势为各个国家带来的社会压力，讨论如何在人类寿命得以延长、出生率下降的背景下，打造更为持久的老龄化社会财政保障系统，并通过科学技术改善老龄化的社会压力，更好的理解老年人对社会经济的贡献，同时通过政府与企业间的积极合作，进一步拓展银色经济的可持续发展。

在论坛开幕式中，芬兰总理安提·林纳指出，“健康老龄化”将成为全球社会政策关心的焦点之一。他强调，此次高层银色经济论坛也将成为全球公共政策决策者、非政府组织、学术界和企业界就“健康老龄化”共同努力的平台。来自45个国家的近600人参加了论坛。此次论坛也是全球第一个以老龄化为主题的高级论坛，议题主要涉及数字化和新技术在老龄化社会中的积极作用。

作为此次论坛的战略合作伙伴之一，拜耳集团从科研创新的角度与来自芬兰及世界各地的政策决策者、科研机构、公共财政机构及科技企业代表进行了专场交流。拜耳首席执行官维尔纳·鲍曼（Werner Baumann）在接受芬兰前总理埃斯科·阿霍采访时，强调了21世纪健康老龄化的必要性。他指出：“人口老龄化引发的全球公共健康及经济挑战，需要动员全社会的力量找到创新的解决方案，拜耳作为全球领先的生命科学企业，其目标就是通过科研支持创新，为社会老龄化作出有意义的贡献。”

拜耳集团首席医疗官麦克·德沃（Michael Devoy）博士在论坛科研专场讨论中提到，拜耳通过数字化技术的开发，特别是基因编辑和人工智能，致力于为人类获得更长寿的生命提供科学服务。麦克·德沃也在论坛现场就中国社会老龄化的问题接受了人民网记者的采访。他指出，作为中国排名前五的跨国大型生命科技企业，拜耳很早就进入中国，并在北京设立科研中心，邀请世界各地及中国本土专家就中国社会老龄化的问题进行研究，以长远的眼光看待中国社会的老龄化趋势。他指出，中国人的寿命正在不断增长，根据中国卫健委的数据，预计到2050年前后，中国老年人的数量将占总人口的34%，也即每三个中国人中即有一位60岁以上的老年人，因此健康老龄化对中国社会非常重要。他强调，拜耳关注中国老年人的健康，特别是老年人慢性病、心脏疾病、视力等领域，并通过数字化开发和人工智能技术，在老年人疾病防治、诊断和管理方面做出了突破。麦克·德沃指出，中国政府在老年人公共健康领域已经采取了非常有效的措施，拜耳也期待与中国政府一同为中国社会面临的老龄化问题展开积极的合作。

首届高层银色经济论坛还就老年人社会保障制度、老年人社会保险政策、健康老龄化公共政策、老年人如何为社会经济作出贡献等议题进行了深入探讨，以房养老也是本届论坛关注的焦点。作为老龄化趋势最为明显的国家之一，芬兰政府十分关注社会老龄化的创新应对方案，渴望从提高生产力和促进经济增长的积极角度，重新审视老龄化社会的价值。通过此次论坛，芬兰政府致力于带动全球政治决策者共同思考老龄化社会的积极方面。本届论坛也是芬兰作为欧盟理事会主席国官方计划的一部分。

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