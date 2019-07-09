奶油烤饼、全套早餐、零食盒 体面的航空食品终于起飞了

航空食品的口味似乎很有争议，但现在，在35,000英尺高空也可以获得美味的食物和饮料。

客人可以享用焦糖拿铁慕斯甜点、比利时巧克力慕斯以及咖啡脆饼。

瑞安航空无肉食品

瑞安航空今年夏天以5.35英镑的价格销售纯素烤宽面条，以2.60英镑的价格试售加香料的拿铁咖啡。

全套早餐

爱尔兰航空为客人提供9英镑的全套早餐，包括香肠、培根、西红柿、哈希布朗布丁、麦坎布里奇黑面包、爱尔兰黄油和橘子酱。

旅客还可以选择5英镑的吉尼斯果肉糕点或4.50英镑的纯酿啤酒，这是新型无酒精啤酒。

膳食交易

膳食交易在空中和在大街上一样普遍。从维兹航空的菜单中可挑选任何三明治和饮料，还可免费获得KitKat巧克力威化饼干等零食。软饮料为5.35英镑，啤酒或葡萄酒为7.50英镑。

高空Nando's食品

无法抗拒Nando's餐厅的食品？捷特二航空（Jet2）通过提供全新的飞行零食盒，包含皮塔饼干、鹰嘴豆泥和Nando's食品，来改进高海拔的食品口味。

预定香槟和巧克力

旅行者可以通过预订Tui航空的香槟和巧克力来增加旅途的浪漫。

如果34英镑的价格太高，可以尝试舒适的饮食，2.50英镑的价格可以购买大包薯片和番茄酱。

奶油司康饼

英国航空提供带果酱和奶油的司康饼作为下午茶野餐盒的一部分。

如果乘坐英国航空公司的短途航班，可以点一个下午茶餐盒，其中包含苏丹娜司康饼、Tiptree草莓酱和德文郡的凝结奶油。

在高端经济中长途飞行中，可以享受全新的免费鸡尾酒，目前最佳的选择是杜松子酒。

高空食品优惠券

无论你在易捷航空的飞机上吃什么，都可以通过预付小吃优惠券。在线购买，可以以4英镑的价格获得5英镑的优惠券。

顶级易捷航空的食品包括带有HP酱的培根卷，价格为4.50英镑。

个性化小吃店

乘坐挪威的梦想飞机，你会找到一个购买食物和饮料的“个人小吃店”。通过在座椅靠背电视屏幕下方刷信用卡开启，做出购买选择，然后工作人员将食品带到你的座位上。最佳的选择包括5.50英镑的经典火腿和奶酪面包。

(责编：燕勐、贾文婷)