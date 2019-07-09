人民网伦敦7月8日电 （白天行）中英科技创新论坛日前在英国伦敦大学玛丽皇后学院举行。论坛以“中英科学、技术与创新合作：下一个四十年”为主题，议题包括回顾过去四十年中国在区域、产业和企业层面的技术和创新发展，以及与世界，特别是与英国的合作。论坛详细地探讨了中英合作政策机制，以支持两国重点关注的战略领域，进一步改善两国在基础研究、创新方面的合作，以及与第三方国家或国际组织之间的全球伙伴关系。

伦敦大学玛丽皇后学院校长科林·贝利、中国驻英国使馆公使马辉、英国上议院议员蒂姆·克莱门特-琼斯勋爵、中国科学院原党组副书记方新教授等嘉宾出席了本次论坛并致辞。

伦敦大学玛丽皇后学院校长科林·贝利表示希望以英中科技创新合作战略发布为新的起点，进一步密切两国科研合作，携手应对全球性挑战。

中英两国在新型产业战略、科技创新合作机制等领域一直保持长期友好的合作。英国拥有全球五大顶尖学府中的三所，教育及科研实力全球领先，过去5年内英国共吸引约280亿英镑数字经济风投和私募资金，列欧洲各国之首。产业发展战略中，英国将持续把尖端制造、人工智能、生物科技和数据产业作为未来经济发展的重要引擎。

本次论坛针对中英科学、技术和创新合作发展中广泛存在的问题进行讨论，撰写论文，以帮助探讨促进中英联合战略所需的政策合作，并为下一步的研究和政策分析制定切实可行的议案。于此同时，论坛就中英两国创新创业的环境、政策进一步交流，对两国的创新创业及产业合作机会进行了探讨。

中英科技创新论坛在英国伦敦举行（白天行摄）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)