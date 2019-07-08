品尝葡萄酒 体验地热温泉 加利福尼亚州的精致魅力

加利福尼亚州的纳帕（Napa）有自己的葡萄酒产区，以其迷人的霞多丽、浓郁的白苏维浓以及大赤霞珠葡萄酒而闻名。
虽然纳帕的葡萄酒产量只占加州的4％左右，但它每年吸引了350万游客。
Calistoga，是一个位于纳帕谷顶的小镇，以其温泉和地热浴而闻名。在卡利斯托加汽车旅馆和水疗中心（Calistoga Motor Lodge＆Spa）就可以体验到这些。在这里，你可以在脸上涂上白色高岭土，然后从头到脚涂上法国绿泥。
美国烹饪学院（Culinary Institute of America），位于圣赫勒拿（St Helena）的郊区，这个城镇挤满了小巧精品店、画廊、面包店和小酒馆。
美国烹饪学院为有抱负的厨师、侍酒师和餐馆老板等提供各种培训课程，并在门楼餐厅为游客提供美味的午餐。
纳帕现在拥有近500家葡萄酒厂，大部分都拥有一流的品酒室，在加利福尼亚州很受欢迎。有些人还会提前预订这里的葡萄酒。
想要参观所有酒庄需要几个月的时间，所以可以根据自己喜欢的葡萄酒风格选择一些游览参观。
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