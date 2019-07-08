38国百余外国青年“看”中国

黄会林资深教授

人民网7月7日北京电 （记者任姗姗）2019年度“看中国·外国青年影像计划”展映仪式今日在北京师范大学举行。2019年度“看中国”从4月9日启动仪式起，至7月7日展映仪式止，共历时90天，汇集来自38个国家42所高校的102位外国青年导演，呈现102部以“时刻·时节·时光”为主题的纪录短片。

外国青年导演们在“时刻·时节·时光”年度主题引导下，探寻中国人有关“时间”的故事，观察中华文明对于时间观念的辩证思考，尤其是新中国成立70年以来，中国社会的时代变迁和历史成就，及其背后的文化理念，风俗观念和价值体现。此次展映式播放了6部代表作品，分别是：“看中国·山东行”印度导演Pragadeesh Marimuthu (普拉加迪什·马里穆图)跟随49岁的残疾自行车运动员展现家庭与梦想故事的《车轮不息》(Unbroken Wheels)；“看中国·重庆行”意大利青年导演Andrea Vallero（安德里亚·瓦莱罗）流连重庆“交通茶馆”观察人生百态的《观茶》（Jiao Tong Tea House）；“看中国·青海行”以色列导演Or Itzhak Ben Zrihen (奥尔·伊扎克·本·兹里昂)追寻青海湖畔的“候羚人”葛玉修拍摄中华对角羚的《莽野之目》（Eye In The Wild）；“看中国·内蒙古行”韩国青年导演Seenae Choi（莎拉）深入女性剪纸家日常生活，采访祖孙两位励志弘扬传统文化的女艺术家的《大剪小剪》（Big Scissors Small Scissors）；“看中国·陕西行”斯里兰卡导演Hewa Madduma Dilina Janadith Nawarathne (赫瓦·马杜马·迪利纳·贾纳迪·纳瓦拉特纳)深入西安古寺从佛教经典中感悟生命的《大道至简》(Simple i)；“看中国·北京市”美国导演Bricen Allen Standish (布雷森·艾伦·斯坦迪什)用自己新奇的视角沉浸于国家大剧院的建筑之美及人文关怀的《巨蛋》(The Egg)。

展映仪式上，北京师范大学副校长周作宇代表主办单位致辞，对2019“看中国”项目圆满成功表示祝贺。北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长、“看中国”创始人黄会林先生表示，“看中国”的成功既是海内外高校合作的成功，也是各国影视艺术工作者合作的成功，更是世界不同文化和人民之间渴望交流、互相理解的成功。“看中国”在中外青年之间架设起一座充满活力和希望的友谊“桥梁”。央视英语新闻频道高级顾问雅各布·哈塞尔科恩（Jacob Haselkorn）和北京师范大学京师特聘教授、中国文学艺术基金会副理事长兼秘书长、中国文艺评论家协会副主席向云驹对6部“看中国”展映影片进行了现场点评。“看中国·青海行”外方指导教师、以色列特拉维夫大学教授多夫·鲍里斯·斯特伊尔（Dov Boris Steuer）， “看中国·内蒙行”外方指导教师、巴西圣保罗大学艺术与传媒学院教师丽娅·梅洛博士（Cecilia Antakly De Mello），“看中国·北京行”外方指导教师、美国波士顿大学教授杰弗里·威尔逊·波伊斯特（Geoffrey Wilson Poister），分享了他们此次“看中国”之旅的体验和感受。

展映式同时推介了“看中国”专题图书《体验中国：看中国·外国青年影像计划》。本届“看中国”项目的所有作品成果，将通过国际互联网的方式和海外展映等方式向全世界展播，并通过参加国际大赛、参与国际展映、评选“金目奖”等后续活动扩大中国文化的国际影响力。

“看中国·外国青年影像计划”是由北京师范大学会林文化基金、中国文化国际传播研究院主办的文化体验与影像创作实践项目，迄今已经举办九届，已有来自美国、加拿大、英国、法国、意大利、荷兰、格鲁吉亚、印度、新加坡、韩国、以色列、澳大利亚、巴西、阿根廷等60个国家77所高校610名青年参与，出色完成609部短片，共获100余项国际奖。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)