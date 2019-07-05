援桑血防项目组开展主题党日活动

人民网约翰内斯堡7月4日电（记者万宇）近日，第五批中国援桑给巴尔血吸虫病防治项目组临时党支部开展"不忘初心，牢记使命"主题党日活动，牢记党员初心和使命，以援桑的实际行动庆祝中国共产党的98周年华诞。在支部书记的带领下，面对鲜红的党旗，4位党员高举右拳，重温入党誓词。6月28日,支部全体党员还参加驻桑总领事馆组织的"不忘初心，牢记使命"党日活动。
自开展现场工作以来，第五批项目组传承中国血防"吃苦耐劳，艰苦奋斗"的精神，与非方技术人员一道，积极开展现场查治病、查灭螺、实验室研究、健康教育及信息化工作，短短4个月的时间累计查病4000余人次，健康教育6000余人次，查病地区已经覆盖全岛93%地区，用实际行动诠释了中国共产党人的"不忘初心，牢记使命"， 努力投身非洲血吸虫病防治工作，践行"一带一路"倡议，推进非洲血吸虫病消除进程，促进中非友谊和卫生合作健康快速发展。
姚培生：从外交到文学 做传播中国的使者 从1973年进入外交部工作到2006年退休，姚培生曾担任吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、哈萨克斯坦、乌克兰大使。几十年来，他一直为中国外交事业贡献着自己的力量。近日，姚培生接受了人民网的专访，讲述了自己数十年的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】