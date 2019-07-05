援桑血防项目组开展主题党日活动

活动后党员与党旗在防治组前合影

人民网约翰内斯堡7月4日电（记者万宇）近日，第五批中国援桑给巴尔血吸虫病防治项目组临时党支部开展"不忘初心，牢记使命"主题党日活动，牢记党员初心和使命，以援桑的实际行动庆祝中国共产党的98周年华诞。在支部书记的带领下，面对鲜红的党旗，4位党员高举右拳，重温入党誓词。6月28日,支部全体党员还参加驻桑总领事馆组织的"不忘初心，牢记使命"党日活动。

自开展现场工作以来，第五批项目组传承中国血防"吃苦耐劳，艰苦奋斗"的精神，与非方技术人员一道，积极开展现场查治病、查灭螺、实验室研究、健康教育及信息化工作，短短4个月的时间累计查病4000余人次，健康教育6000余人次，查病地区已经覆盖全岛93%地区，用实际行动诠释了中国共产党人的"不忘初心，牢记使命"， 努力投身非洲血吸虫病防治工作，践行"一带一路"倡议，推进非洲血吸虫病消除进程，促进中非友谊和卫生合作健康快速发展。

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