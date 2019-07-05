中国第18批赴黎巴嫩维和医院首次完成直升机救援

救援及转运现场

人民网贝鲁特7月4日电 （李潇 黄世峰）黎巴嫩贝鲁特当地时间7月2日19时55分，一架联合国医疗救援直升机降落在联黎东部战区停机坪。中国第18批赴黎巴嫩维和医院医务人员立即打开救护车的车门，将一名24岁萨尔瓦多籍列兵洛佩斯-马文用担架平稳抬出，顺利与机上医务人员安全对接。这是我维和医院部署任务区以来首次实施航空救援转运急危重病例。

据悉，该患者于7月2日下午进行了高强度训练，当晚自感全身肌肉不适，于第二天上午前往附近医院就诊。下午16:30，患者被轮椅推进我维和医院就诊，17:10结合临床症状和相关辅助检查等被诊断为横纹肌溶解综合征，我院对其进行了碱化尿液及大量补液等对症处理。因患者病情进展迅速及救治条件有限，遂申请直升机运送。19:45患者被抬上救护车，20时15分，直升机满载着生命的希望与多国官兵们真诚的祝福向飞向上级医院。

为全力确保将患者及时安全地护送至直升机舱内，中国维和医院院长李如振现场组织指挥，东部战区安全部门和我维和医院积极配合，整个过程无缝对接、畅通高效，为患者紧急救治赢得了宝贵时间，这也得益于前期进行急危重患者转运模式预案演练。

据了解，目前患者在贝鲁特医院生命体征已平稳。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)