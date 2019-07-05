人民网>>国际

华为尼日利亚公司举办信息与通信技术大赛颁奖典礼暨下一年度赛事启动仪式

2019年07月05日08:42  来源：人民网-国际频道
 
2019—2020年度ICT大赛正式启动（姜宣 摄）
2019—2020年度ICT大赛正式启动（姜宣 摄）

人民网阿布贾7月4日电（记者 姜宣） 4日，华为尼日利亚2018—2019年度信息与通信技术（简称ICT）大赛颁奖典礼暨2019—2020年度ICT大赛启动仪式在尼首都阿布贾举行。2018—2019年度赛事中，11所高校代表、3名教师以及11名学生凭借优异表现，获得了证书、奖杯。

中国驻尼日利亚大使周平剑，尼国家信息技术发展局局长伊萨·潘塔米、大学委员会董事克里斯托弗·迈亚基、通信部常秘代表莫妮罗拉·尤杜女士、华为驻尼日利亚代表处总经理李腾出席活动并致辞，驻尼经商处参赞赵林祥，华为尼日利亚公司总经理张鲁鲁、副总经理庄千，多位尼日利亚大学校长、学生代表等200余人参加了活动。

周平剑热烈祝贺青年才俊们在本届ICT大赛中的优异表现，并表示，华为20年前进入了尼日利亚，这些年来与尼日利亚共同成长，如今已经成为尼日利亚ICT人才系统不可或缺的一部分，是最可靠的商业伙伴之一。他说，一个中国的华为、尼日利亚的华为、世界的华为值得大家引以为豪。

潘塔米对参赛学生及高校教师所取的成绩表示祝贺，对华为推动尼信息技术人才发展做出的努力表示高度赞扬。他说，在政府“经济复苏和增长计划”中，重点强调了民众是最重要的资源。此次华为ICT大赛的宗旨与政府所倡导的7个支柱之一，即“能力建设”完美契合。信息技术发展局愿意与华为建立新型伙伴关系，共同促进信息通信技术在尼日利亚可持续、包容性发展。

李腾表示，华为公司致力于在尼日利亚打造一个ICT人才生态系统，为即将到来的数字时代奠定人力基础。华为ICT学院是这一人才生态系统中的重要组成部分，将促进企业与高等教育机构合作，并建立一个国际性ICT人才交流平台。

据介绍，华为ICT大赛是华为公司打造的面向全球大学生的年度赛事，旨在为有意加入华为ICT学院的高校学生提供国际化竞技和交流平台，增长学生ICT知识，提升其实践、应用、创新的意识与技能。大赛已成为国际化人才交流合作平台，与政府组织、教育机构、高等院校、培训机构、行业企业等合作，共同促进了高校ICT人才的教育、成长及就业，打造了良好的ICT人才生态。

华为ICT全球大赛至今已经举办了四届，尼日利亚赛事虽为首次举办，但成功挺进了全球决赛圈。自2018年8月启动以来，路演了15场，共吸引30余所高校13000余名学生报名。经过激烈角逐，最终有2支队伍、6名选手代表尼日利亚参加了在南非举行的非洲区域半决赛，分别取得第一和第二的优异成绩。在随后5月25日、26日深圳华部总部举办的全球总决赛中，又取得了第三名的好成绩，是南部非洲唯一获奖的代表队。

来自阿哈默德·贝罗大学的学生阿德巴约一个人分别获得了尼日利亚第三名、非洲区第二名及全球突出表现奖荣誉，手拿奖杯的他兴奋之情溢于言表。“世界变化太快了，感谢华为公司为我们提供的这一平台，让我们有机会与世界近距离接轨。”他说，“去中国参赛是我长这么大以来最美好的旅程，我将永远不忘记。我希望未来能够参加华为ICT学院学习，获得他们的知识与认可，将来为我的祖国多做贡献”。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】
(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

姚培生：从外交到文学 做传播中国的使者 从1973年进入外交部工作到2006年退休，姚培生曾担任吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、哈萨克斯坦、乌克兰大使。几十年来，他一直为中国外交事业贡献着自己的力量。近日，姚培生接受了人民网的专访，讲述了自己数十年的外交人生。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved