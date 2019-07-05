“绣”里乾坤·上海绒绣欧洲交流展在布鲁塞尔开幕

人民网布鲁塞尔7月4日电 （记者方莹馨）当地时间7月4日，《“绣”里乾坤·上海绒绣欧洲交流展》在布鲁塞尔中国文化中心举办，该活动展出中国国家级非物质文化遗产保护项目——绒绣，从作品平面展示到电视影像循环播放，从演示讲解分享到立体互动体验4个板块进行全方位、立体呈现，在诠释中国非遗传承创新中彰显中国匠人精神和非遗传承人孜孜以求背后的故事。

绒绣亦名绒线绣，最早起源于意大利。是传统手工艺技法在现代社会发展中所形成的工艺创新，19世纪末进入中国。自20世纪40年代起，上海绒绣手工艺品创制崛起，以西洋绘画及摄影作品为蓝本，通过多种针法、技法表现创制对象。这是中国手工艺术融入国际化的象征，也是城市家庭手工艺登上国际舞台的标志。

上海绒绣是中国刺绣艺术和西洋工艺美术相融合而诞生的一种独特绣艺，既有江南传统精湛的手工艺技法、欧美装饰艺术，又有融会贯通自主创新的海派艺术风格。它的主要特征体现在：中西兼容、美观实用、色彩丰富、粗狂逼真、给人以强烈的艺术感染力。本次展览展出的作品均由上海当代绒绣大师精心制作，融合东西方艺术，展现跨文化魅力。展览不仅展出对西方艺术家的绘画复刻，还有自然风光的呈现，展示中欧风景、文化地标的同时，融入多元素材。

活动由布鲁塞尔中国文化中心、上海工艺美术博物馆和上海市对外文化交流协会共同主办，前后筹划一年多时间。为了全方位展示中国非遗作品，活动静态展示40幅极具代表意义的精品绒绣作品；非遗传承人与民众互动体验，面对面手把手与比利时和欧洲民众互动，让绒绣工艺不再神秘；非遗传承人举办绒绣传承创新讲座，分享绒绣技艺背后的故事，讲述非遗保护传承人一辈子只做一件事的寂寞坚守和守住初心的心路历程；专门为活动精心录制的2个绒绣制作电视片在现场循环播放，让观众有身临其境之感，让“中国故事”就在眼前，就在身边，伸手可及，可以触摸。

在手工艺美术中，素有十字绣可以无限复制，绒绣无法复制之说。绒绣的每一针就是一个小色块，一个画面需要用几万个到几十万个小色块来表达，因此绒绣是不可以复制的艺术品，所以做工极其讲究，工艺十分繁杂，因而作品愈加显得弥足珍贵。

《景物与水果》《茶桌》《长城》《阿尔卑斯山》《万里长江图》等作品，有的色彩浓郁、层次感清晰，有的颜色厚重如油画般效果，有的细节逼真栩栩如生，明艳绚丽让人惊艳震撼。看到这些作品，了解到一幅绒绣作品背后的艰辛和不易，观众们打心里敬佩。这次展出的作品有的就是工艺美术大师许凤英的代表作品，工艺美术师范淑君的现场技艺展示，引来观众兴奋地疯狂围拢，她绣制的作品被观众视若珍宝。

这次参与举办活动方上海工艺美术博物馆，主楼建于1905年，是法国文艺复兴式建筑的典范，也是上海市文物保护建筑。博物馆是上海地区乃至全国少有的既有物质文化遗产展陈，又有非物质文化遗产演示的博物馆。

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