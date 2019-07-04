永远做可靠朋友和真诚伙伴(大使随笔)

■“一带一路”建设契合广大发展中国家的实际需要，为包括瓦努阿图在内的太平洋岛国发展带来重要机遇

不久前，瓦努阿图总理萨尔维首次对华进行正式访问。两国领导人就双边关系等共同关心的问题深入交换意见，就进一步加强两国各领域交流合作达成重要共识，为中瓦关系未来发展指明了方向。

当前，中瓦关系处于历史最好时期。两国政治互信持续深化，各领域交流合作不断扩大。中瓦关系已经成为中国同太平洋岛国关系的典范。中国将永远做瓦努阿图的可靠朋友和真诚伙伴。这是中方坚定奉行的长期政策，也是经得起实践检验的庄严承诺。

萨尔维总理访华期间，双方签署了共同推进“一带一路”建设合作规划，决定加强“五通”等领域务实合作。中方愿将“一带一路”倡议同瓦方发展战略更好对接，共商共建共享，深化在基础设施建设、经贸投资、农渔业、旅游、金融、文教卫生等领域互利合作，携手开创中瓦关系更加美好的未来。

“一带一路”建设已为瓦努阿图带来实实在在的好处。中瓦两国工程建筑人员夜以继日辛苦工作，如期完成了国家体育馆的建设，为瓦方成功主办太平洋小型运动会作出积极贡献；中国援建的塔纳—马勒库拉公路，成为当地民众通往幸福生活的康庄大道；中方提供的数百个储水罐，帮助瓦众多居民解决了饮水困难问题；利用中方援款扩建的马拉坡学校校舍，极大改善了师生们的办公学习条件，被誉为“希望的灯塔”；中方培养的瓦留学生和大量专家技术人员，正在成长为支撑瓦国家发展的栋梁之材……瓦政要认为，“一带一路”建设契合广大发展中国家的实际需要，为包括瓦努阿图在内的太平洋岛国发展带来重要机遇。

中瓦关系是中国与太平洋岛国关系的一个缩影。中囯秉持正确义利观和真实亲诚理念同太平洋岛国加强团结合作。中方一贯主张国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等一员。中方在太平洋岛国没有私利，不谋求所谓“势力范围”，始终以自身发展助力岛囯发展，向岛国朋友提供力所能及的支持和帮助，坚定支持岛国探索适合本国国情的发展道路，真心希望岛国发展得更快、岛国人民日子过得更好。中方愿大力支持岛国人才培养和能力建设，加强各界交流和地方合作，深耕厚植双方友好的民意基础，并与岛国一道维护多边主义和自由贸易体制，加强在国际事务中的沟通协调，共同推动落实联合国2030年可持续发展议程，支持岛国发出“太平洋声音”、推进“蓝色太平洋”倡议，有效应对气候变化。

中国坚定不移走和平发展道路，这是对囯际社会关注中国发展走向的回应，更是中国人民对实现自身发展目标的自信和自觉。我们期待与瓦努阿图等世界各国一道， 共同坚持和平发展，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，建设更加美好的地球家园。

（作者为中国驻瓦努阿图大使）

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 02 版）

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