【网连世界】垃圾分类喜提热搜 围观外国如何推广普及

【编者按】近日，上海垃圾分类成为大家茶余饭后的热议话题，不仅拷问灵魂，还频频喜提热搜。垃圾分类是城市发展水平和社会文明水平的一个重要体现。许多发达国家都是很早就开始实行垃圾分类，在推广、普及垃圾分类的过程中，注重培养回收意识、明确责任主体、细化目标任务、建立法律体系、奖惩措施并行。外国如何推广、普及垃圾分类？我们一起来围观。

德国：信任非常好，监督不可少 ！垃圾分类 多措并举

施维、成嘉慧（实习生）

德国垃圾分类双语提示牌。花放 摄影

早在1904年，德国一些地区便开始实施城市垃圾分类处理。1972年，德国第一部全国性的垃圾处置法案获得通过。如今，德国垃圾分类处理已经形成了一整套成熟的运转体系。

德国的垃圾一般分成五大类，即由塑料、铝、马口铁或复合材料（如饮料纸盒）制成的轻质包装；玻璃容器；可回收纸张；生物垃圾/厨余垃圾；其它垃圾。此外，对于家用电器，电子垃圾和特殊有害垃圾等，政府还设有有专门的收集点。一些体积巨大的垃圾，如废弃家具等，也有专门的回收渠道。

在德国，不同颜色的垃圾桶对应不同的垃圾。例如各类包装，包括塑料包装纸需要扔进黄色的垃圾桶；生物或者厨余垃圾则要用专门的纸袋包装后丢入棕色的生物垃圾桶。蓝色垃圾桶则被用于丢弃可回收纸张，最后一些难以分类的垃圾则被投入灰色垃圾桶。

根据欧洲环境署的统计，德国垃圾回收利用率高达80%。这意味着，每年德国有超过2亿吨的垃圾会以某种形式得到回收，不会进入垃圾填埋场。

德国人从小就注重培养孩子们垃圾分类的习惯。在课堂上，小学生们会通过专门的课程了解德国垃圾回收系统。学生们还会收到政府免费发放的垃圾分类手册，里面通过简单生动的语言让学生了解垃圾分类的规则，学会正确分类。

德国有句名言：信任非常好，监督不可少。德国垃圾分类早已写入法律，不遵守垃圾分类法规的人将会受到惩罚。例如随意丢弃固体垃圾两公斤以下、或液体垃圾两升以下，罚款35-80欧元（约270-620元）；超过两公斤或两升的，罚款80-320欧元（约620-2400元）。又如在巴伐利亚州，随意丢弃有害垃圾或者旧家具甚至会遭到3000欧元（约23,100元）的罚款。

立法、教育、处罚，德国多措并举，令垃圾分类深入人心，落到了实处。

德国人最初在回收厨余垃圾时使用塑料袋，但随后发现，包装塑料袋无法在土壤中降解，影响垃圾的回收和堆肥。于是德国人开始改变思路，用可降解的纸质垃圾袋来装厨余垃圾。

为了提高人们主动回收垃圾的积极性，德国还实施了饮料包装“押金制”。顾客购买塑料瓶或玻璃瓶饮料时都会被额外收取一笔押金。人们喝完饮料后只要将空瓶子投入专门的回收机中，就会得到一张退押金的凭条，可以在超市抵扣货款。

德国小学使用的垃圾分类教材。（图片来源：联邦环境、自然保护与核安全部）

(责编：贾文婷、杨牧)