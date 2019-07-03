中国第15批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队举办“蓝盔赤子心，颂歌献给党”战地歌咏比赛

人民网喀土穆7月2日电 情系使命铸和平，头戴蓝盔心向党。近日，时值中国共产党建党98周年之际，中国第15批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队在维和一线举办“蓝盔赤子心，颂歌献给党”战地歌咏比赛，庆祝党的生日，感怀入党初心，集聚工作热情。
此次歌咏比赛针对我维和工兵分队法希尔、格洛、那提提三点部署实际，采取统一筹划、同步展开的方式，设置必选和自选曲目，分为5支参赛队进行评比。官兵们在施工保障任务繁重的情况下，利用业余时间自发排练。比赛现场形式多样，官兵精神振奋，用歌曲表达心声、抒发情怀。比赛结束后，分队指挥长李萌带领分队全体党员，面向鲜红的党旗，集体重温入党誓词，进一步激发官兵“守初心、担使命”的责任感自豪感。
自轮换至任务区以来，分队始终坚持把思想政治建设摆在首位，扎实开展 “传承红色基因，担当强军重任”和“不忘初心，牢记使命”主题教育，强化官兵理想信念。结合庆祝“七一”举办歌咏比赛，正是分队“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的重要组成部分，通过组织官兵传唱《没有共产党就没有新中国》、《强军战歌》、《我和我的祖国》等经典歌曲，抒发维和官兵铁心向党的情怀，也是对下步深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育的一次思想再动员。（第15批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队熊家磊、杨邦照供稿）
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