佛罗里达州的天堂海岸会成为你假期的理想目的地

拥有白色沙滩、大沼泽地的亚热带荒野和丰富多彩的餐厅，佛罗里达州的天堂海岸（Paradise Coast）真是旅游者的理想度假胜地。

无论是浪漫度假、家庭度假还是充满动感的冒险假期，这里都是你下一次度假的理想场所。

在天堂海岸有时尚的那不勒斯市、美丽的马可岛和世界著名的联合国教科文组织世界遗产——大沼泽地的亚热带荒野。

这里有超过30英里的柔软白色沙滩、宁静的氛围和一个能捕捉美丽日落照片的码头。

马可岛拥有适合家庭居住的海滩，毗邻海滨度假胜地，拥有4英里的美丽海岸线。

海滩上有众多水上运动，冲浪、皮划艇、水上摩托艇、帆板运动、滑翔伞以及单桨冲浪。

但如果这还不够的话，那不勒斯都会区还有超过90个高尔夫球场。

事实上，天堂海岸地区80％的地区由公园和自然保护区组成。

在大沼泽地，度假者可以乘坐汽艇、参加野生动物之旅或徒步旅行。

此外，游客可以在沼泽步道漫步，或乘坐独木舟或皮划艇探索小岛。

天堂海岸提供了丰富的美食，并以拥有各种各样的餐厅而闻名。

从街头美食到美食大都会餐厅，每个人都能找到适合自己的东西。

在艺术方面，那不勒斯市中心是一个文化中心，那不勒斯艺术协会致力于通过视觉艺术和教育来丰富社区。

画廊展示了各种展览，非营利组织还提供许多课程和研讨会。

在马尔科岛（Marco Island），可以前往历史博物馆（Historical Museum），备受期待的Key Marco Cat雕塑展会于2021年4月展出。

在那不勒斯购物也是最诱人的活动之一。从时尚精品店独一无二的配饰到购物中心的顶级时装，当你在该地区寻找宝藏时，可能会获得很多惊喜。

此外，佛罗里达州的天堂海岸距离迈阿密只有两个小时的路程，距离奥兰多只有四个小时的路程，距离坦帕只有三个小时的路程。

这意味着它是佛罗里达州公路旅行或双人度假的理想之地。

(责编：燕勐、刘洁妍)