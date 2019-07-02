群策群力 主动作为 探索中苏石油合作新前景

马新民大使与喀土穆炼厂苏方厂长穆妮拉女士交谈

人民网喀土穆6月30日电（记者 苏 航）6月29日，为积极贯彻落实外交部党委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的相关部署、“找差距、抓落实”，我驻苏丹使馆党委紧紧抓住中苏石油合作这一两国关系的关键点，组织全馆党员干部赴中石油喀土穆炼厂开展实地调研，群策群力，共同探索解决陷入困境的中苏石油合作的突破口。

喀土穆炼厂隶属中石油尼罗河公司下游项目，是我国在海外建设的第一座整装大型炼油厂。老厂于1998年开工建设，2000年实现投产，设计加工能力每年250万吨。新厂于2003年开工建设，2006年投入使用，设计加工能力200每年200万吨。是目前苏丹境内唯一一座保持生产的炼油厂，产品覆盖民用、工业、航空等各领域，可以说是苏丹真正意义上的“国之命脉”。

在马新民大使的带领下，驻苏使馆全体党员于上午9时30分抵达喀土穆炼厂，中苏双方管理人员和苏丹石油部代表对我驻苏使馆前来调研表示热烈欢迎。随后，马新民大使与使馆党员代表同炼厂苏方管理层进行座谈。

苏方总经理穆妮拉女士代表炼厂全体员工再次对马新民大使一行前来喀土穆炼厂表示欢迎，感谢中国对苏丹石油工业的建设和发展提供的无私援助。在数十年的苏中石油合作中，中方帮助苏丹建立起了完整的石油工业体系，为苏丹国家整体经济发展做出了不可替代的卓越贡献。

马新民大使表示，中苏两国是兄弟之邦，两国之间的交流合作源远流长。中苏石油合作是两国合作的重中之重，通过石油合作充分实现了两国之间的互利共赢，为中苏两国的共同繁荣发展做出了贡献。同时，“国之交在于民相亲”，通过中苏石油合作，拉近了两国人民之间的距离，为中苏人民的传统友谊打下了坚定基础。我驻苏使馆将一如既往的为中苏石油合作提供力所能及的便利条件，全力推动中苏石油合作打开新局面。同时，马新民大使还向苏方提出要求，希望苏方在目前苏丹局势动荡的情况下，做好全体中方工作人员的人身安全保障，确保物资供应，共同渡过难关。

随后，使馆一行与喀土穆炼厂及在苏中国石油企业代表进行了座谈，听取了各企业关于在苏石油项目工作情况以及党建情况汇报，并就中苏石油合作面临的困境以及如何实现突破与各企业代表进行探讨。中石油总经理刘英才、经理王磊以及中原油田、炼厂代表等进行了发言。

目前中苏石油合作面临的困境核心点主要在于债务、安全、南北分裂等问题导致的石油大量减产和苏丹方面迫切希望中方加大投资、提高石油产量以保证国内石油产品需要并提振国家经济的矛盾。各类问题环环相扣、错综复杂，陷入恶性循环。

马新民大使综合各方意见，对于如何破解中苏石油合作难题，提出两点方案，一是由债务问题入手，积极与苏方开展协调谈判，在苏丹经济困难的情况下探索新的偿债模式。以债转股、债转资产等方式突破目前中苏债务难关，盘活现有资源，寻找新的融资方式，解决石油产业复苏的资金问题。二是多国联动，做大共同利益“蛋糕”。苏丹石油产能恢复不仅仅局限于苏丹本国，其主要石油来源在于已经独立的南苏丹。中方可以利用自身的外交优势，将南北苏丹拉到谈判桌前，共商恢复石油产能事宜。以共同利益为核心，促使双方摒弃分歧、共同合作，在确保安全的前提下恢复石油生产、提高产能，实现互利共赢。

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