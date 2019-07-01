首届中比科技交流研讨会在布鲁塞尔举行

中国驻比利时大使曹忠明致辞。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔7月1日电 （记者 任彦）首届中国—比利时科技交流研讨会6月29日在布鲁塞尔举行。来自中比两国环保技术、现代农业、生物医药、高端制造、新材料、微电子、新能源、化工等多个领域的专家和企业家与会，交流科研成果，探讨合作机会。

中国驻比利时大使曹忠明在开幕致辞中表示，比利时国土面积虽小，但在科技创新领域具有很强的实力，中国经过过去40年的快速发展，在高科技领域和科研成果转化能力方面取得巨大成就，长期以来，中比两国在科技合作领域取得许多丰硕成果，成为中比友好合作关系的重要内容。首届中比科技交流研讨会为两国科技合作搭建了新的平台，为两国优势互补、互利共赢创造了新的机遇。

研讨会按照专业领域分为四个分论坛，分别为智能制造、信息通讯技术、医药与健康、食品与农业，同时还举办了中比科技合作圆桌论坛和中比企业对接会，来自中比两国50多位专家和企业家与会，其中3位是院士，他们与近200名参会人员分享最新科研成果，交流创业心得，寻找合作伙伴。在研讨会现场还举办了“中比科技合作成就图片展”，通过38个制作精美的巨大展板，集中展示了中比两国在农业、能源、空间、环保、生物、和安全、微电子技术等领域的重要合作成果。

比利时根特大学副校长吉多·范于伊朗布勒克在研讨会上表示，根特大学本着开放合作的精神，从20世纪90年代便开始与中国方面进行科研交流与合作，在2007年专门成立“中国平台”，进一步加强与中国科研机构和产业企业的合作，至今取得多项合作成果。“比中两国在科技合作领域具有巨大潜力，此次研讨会有助于提升两国科技交流合作水平，为两国共同发展添加动力。”

研讨会由旅比华人专业人士协会和中比科技园联合主办。旅比华人专业人士协会主席徐志安在研讨会上表示，比利时被誉为“科技小巨人”，中国创新创业环境不断改善，大众创业、万众创新蓬勃发展，中比两国加强科技合作，不仅可以快速使科技成果转化为现实生产力，造福两国人民，而且可以形成合力，共同面对日趋激烈的国际竞争。

比利时瓦隆大区外贸与投资局亚太总监埃里克·德克勒克在致辞中表示，比中两国在科技合作领域取得许多成果，其中中比科技园就是一个典范。习近平主席在2014年访问比利时期间，与时任比利时首相迪吕波共同见证签署中比科技园合作协议。中比两国发表联合声明，明确指出要加快建设科技园。经过几年紧锣密鼓的建设，中比科技园智慧谷首栋塔楼在2018年8月封顶。

“作为中国在欧洲投资的第一个高科技园区，中比科技园已经成功吸引了30多家高科技公司入驻，他们正享用着科技园提供的科技创新服务平台。”中比科技园总裁张敏容在研讨会上表示，为改善创新和创业的生态系统，科技园启动了“中欧青年创新苗圃”项目，支持青年科学家实现技术商业化。同时，科技园正在筹备中欧创业学院，以提高科技人才的实践能力。

中国驻比利时使馆科技参赞郭晓林参加了一整天的活动，她在闭幕致辞中表示，“这次研讨会议程丰富，形式多样，成果丰硕，体现了我们这个时代的主旋律和发展趋势，那就是开放、合作、创新、共赢。正如习近平主席所指出的那样：引领未来天下大同的文明一定是融合创新的文明。”

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