米兰中国文化中心举行“董浩书画作品展”

人民网米兰7月1日电（记者 叶琦）富态的身躯挂着招牌式的笑容，带着磁性而极具辨识度的声音自称为北京“老炮”，6月30日，2019年上半年最后一天的下午，董浩叔叔带着充分彰显其内心童趣世界的中国画走进了米兰中国文化中心，《婴戏图巡展》米兰站就此揭幕。

董浩叔叔主持的《大风车》，配音的动画片《小头爸爸》，是无数海内外华人童年的记忆。虽米兰恰逢百年高温，可还是无法阻止华人华侨们带着子女来一睹儿时偶像的热情，不少意大利面孔也出现在画展现场。很多人不知道的是，董浩叔叔其实是一位被主持人“耽误”的书画家。出生于书画大家的董浩，从5岁就开始学习画画，而他的老师，则是著名油画《开国大典》的作者--董希文先生，正应验了名师出高徒。

米兰中国文化中心的展览大厅举行了“董浩书画作品展”开幕仪式，首先播放的短片《绝色》中，董浩阐述了对艺术的真知灼见。李群来主任在致辞中对“董浩叔叔”的莅临表示热烈欢迎，并称其影响了几代中国人，尤其是在网络还不发达的年代，董浩叔叔主持的少儿节目深入人心，是最红的“孩子王”。平易近人的 “董浩叔叔”还与现场嘉宾搞起了互动交流，风趣幽默而不失睿智深刻的话语赢得阵阵热烈掌声。

本次展览集中展示了董浩的一组描写童年回忆的画作，他对生活的乐观态度、对艺术的执着追求在作品中表现的淋漓尽显。虽已退休，可董浩却未曾停下脚步，愿继续为中国文化海外传播与华文教育的海外推广发光发热，本着“国相交，民相亲，心相通”的理念，不仅对海外侨胞带来最真挚的问候，同时也向刚刚加入到“一带一路”队伍中的意大利民众展示中国文化之魅力。

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