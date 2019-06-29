“岭南名郡·善美韶关——中国韶关文化旅游图片展”亮相欧盟首都布鲁塞尔

人民网布鲁塞尔6月28日电 （记者 方莹馨）当地时间6月28日，“岭南名郡·善美韶关——中国韶关文化旅游图片展”在欧盟总部所在地布鲁塞尔举办。活动由韶关市人民政府主办，韶关市新闻出版局、韶关市文广旅体局、中国外文局所属中国图书贸易有限公司联合承办，并受到布鲁塞尔大区政府的大力支持。

中国驻欧盟使团官员、欧盟委员会官员、欧洲议会议员、比利时国家旅游局代表、布鲁塞尔大区政府代表和来自比中经贸委员会、比利时商界、文化界、媒体界、华人华侨、中资机构等近100位中外人士出席了活动。

图片展期间展出的30余幅图片从韶关市的自然风光、民俗风情等方面选取，直观体现韶关的文化旅游资源、人文历史地理和秀丽自然风光，图片拍摄角度独到，装帧精美，让参展的中外观众不时发出赞叹，很多没有去过韶关的外国友人萌生了去韶关看一看的意愿。

中国驻欧盟使团公参车伟民博士在致辞中说，6年前因为工作关系他本人曾到过韶关两次，韶关因其喀斯特地貌而形成的秀丽风光给他留下了难忘的印象。在中国与欧盟建立全面战略伙伴关系的框架下，在中国与欧盟各成员国相互出境旅游人数持续增长的大背景下，韶关市代表团来到布鲁塞尔开展城市推介恰逢其时。韶关作为对接粤港澳大湾区的重要城市，因其丰富的旅游资源，可以作为外国友人和华人华侨到访香港、广州、深圳这些中国国际化大都市期间同时可以选择观光旅游的一站。希望韶关市能与比利时的某个城市结为友好城市，双方在经贸、教育、文化、旅游等方面建立全方位的合作。

中共韶关市委常委、宣传部部长刘启宇在致辞中说，开展中外文明交流互鉴，共享人类发展成果，是世界各国人民的共同愿望。此次韶关市在布鲁塞尔举办文化旅游图片展，旨在通过图像和视频，用最简要和直观的形式向欧洲的中外民众介绍韶关文化旅游的基本情况。韶关自古是连接海陆丝绸之路的交通要道和文明纽带，中原文化、岭南文化以及海上丝绸之路的外来文化在此交汇融合和创新发展。“善与美”交融的文化特质，铸就了韶关热情好客、有容乃大的博大胸怀。真诚欢迎欧洲各界人士及海外华人华侨到美丽韶关，进行文化交流、旅游观光和投资兴业。

布鲁塞尔市外办双边关系部主任丹尼尔·范海登在致辞中首先对韶关市代表团到访布鲁塞尔表示热烈欢迎。他曾多次出访中国开展商务考察，也多次到访广东省广州市和深圳市，但从未到过韶关市。此次通过观看韶关市旅游宣传片和文化旅游图片展，他感觉这个城市确实很美，他本人希望很快能到访韶关，也建议比利时更多的民众去韶关观光。

图片展举办同期，中共韶关市委宣传部和中国外文局所属中国图书贸易有限公司签署了《加强文化交流和旅游宣传合作备忘录》；韶关市旅游协会和比利时欧翼公司签署了《旅游项目合作意向书》，为下一步加强韶关与欧洲之间的合作搭建了机制性的平台。

活动期间，刘启宇接受了中外媒体的联合采访，介绍了韶关深厚独特的文化旅游资源，他说，目前韶关全市共有全国重点文物保护单位9处,国家级非物质文化遗产名录项目5项，不可移动文物2760处，各项数据和级别均居广东省前列。韶关还是广东省旅游资源最富饶的地区，拥有旅游景点100多处，其中世界级、国家级景区景点17处，4A级以上景区12个。世界自然遗产和世界地质公园等人文独特、风景秀丽、闻名海内外的景点和景区，每年都吸引了大量游客前来旅游观光。

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