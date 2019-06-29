委政府与中国驻委使馆联合举办中委建交45周年系列活动

人民网加拉加斯6月28日电（记者 张卫中）为庆祝中华人民共和国与委内瑞拉玻利瓦尔共和国建交45周年，委内瑞拉政府与中国驻委内瑞拉使馆联合举办系列活动。

28日上午，中国驻委大使李宝荣在委内瑞拉副总统罗德里格斯陪同下，向加拉加斯玻利瓦尔广场玻利瓦尔雕像敬献花圈。委经济财政部长塞尔帕、文化部长比列加斯、亚大副外长莫利纳等一同参加。

下午，委内瑞拉总统马杜罗与中国驻委大使李宝荣等参观两国建交45周年图片展、双边务实合作示范展、观看委国家歌舞团和华侨华人代表文艺表演，并出席中国在委中资企业代表见面会。

李宝荣大使在致辞中向委政府和人民以及长期致力于关心和推动两国关系和传统友谊的各界人士致以诚挚问候和美好祝愿。李宝荣表示，45年来中委关系取得巨大发展成就，主要得益于两国元首的亲自关心和推动、双边务实合作互利共赢及维护国际公平正义的共同目标。中方期待同委方一道，以两国建交45周年为契机，积极落实两国领导人达成的重要共识，推动中委全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。

马杜罗总统在讲话中热烈祝贺委中建交45周年，强调45年来中委政治互信不断加深，各领域务实合作稳步发展，树立了发展中国家间团结与合作的典范。今年恰逢前总统查韦斯访华20周年，中委关系自此翻开了新的历史篇章。2014年，两国元首宣布中委建立全面战略伙伴关系，双方在石油、矿业、基础设施、工业制造、农业、医疗卫生、高科技等领域合作取得丰硕成果。马杜罗总统祝贺中华人民共和国成立70周年，钦佩中方经济社会发展巨大成就，强调委方愿同中方携手努力，为推动世界多极化和构建人类命运共同体作出新的积极贡献。

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