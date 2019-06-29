世界中学生中文比赛 尼日利亚赛区决赛落幕

人民网阿布贾28日电（记者 姜宣，特约通讯员林琼斯） 当地时间6月27日，第十二届汉语桥“MINISO名创优品杯”世界中学生中文比赛尼日利亚赛区决赛在拉各斯大学落下帷幕。来自拉各斯州公立学校、拉各斯大学孔子学院教学点的高中生珍贵获得冠军，珍贵将代表尼日利亚赴中国参加汉语桥世界中学生中文比赛总决赛。

中国驻拉各斯总领馆管仲奇副总领事，拉各斯大学孔子学院中方院长王永静、尼方院长戚牧笛，MINISO名创优品总经理杨海燕、华非集团董事长刘长安及尼各州中学代表、驻尼中资机构代表等出席活动。

管仲奇表示，中尼关系正处于历史最好时期，两国互利合作走在中非国家合作前列。他说，拉各斯大学孔子学院走过10年历程，如今有数千名尼国青年学习汉语，汉语桥的成功举办不仅激起尼日利亚人从小学习中文的热情，也大大促进了中尼两国人民之间的文化交流。目前中文教学已被全国多所中学纳入教学体系，相信将有越来越多的孩子能够接触汉语、学会汉语，并爱上汉语。

本次比赛以“携手汉语、筑梦未来”为主题，分为小学组才艺表演、中学组看图说话和中学组才艺表演三个部分，学生们的高水平竞技赢得掌声不断。期间还穿插了武术、歌曲、舞蹈、空竹等形式多样的才艺演出，现场气氛热烈，热闹非凡。

该比赛由国家汉办、中国驻尼日利亚大使馆主办，拉各斯大学孔子学院承办，纳姆迪阿奇克韦孔子学院、拉各斯大学尼中发展研究院、中国投资发展促进会协办，MINISO名创优品冠名赞助、华非商城及CAW国际贸易公司联合赞助。

据悉，自2002年汉语桥中文比赛举办以来，中学生比赛已累计吸引了100多个国家超过10万名学生参与。

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