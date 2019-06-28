土举办对华樱桃出口启运仪式

人民网安卡拉6月28日电 （记者王传宝）土耳其对中国出口樱桃启运仪式27日在土耳其西部阿菲永卡拉希萨尔省举行，当地盛产的优质樱桃有望很快登上中国人的餐桌。

中国驻土耳其大使邓励在致辞中说，农产品对华出口是中土经贸合作的重要组成部分，希望樱桃成为土耳其农产品在中国市场上的“金字招牌”，推动土耳其对华出口进一步扩大，带动相关产业发展，给当地老百姓带来实实在在的好处。

阿菲永卡拉希萨尔省省长穆斯塔法指出，土中贸易日益密切，土高度重视加强对华贸易合作，中国的高科技产品早已走入土百姓人家，希望此次樱桃出口能够丰富两国经贸合作的内涵。

土耳其是世界主要樱桃生产国之一，每年6月至7月是樱桃丰收季节。根据土耳其农业部数据，该国樱桃年产量约50万吨，出口量仅约7万吨，具有很大出口潜力。

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