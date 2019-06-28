应对气候挑战  我对“中国智慧”深信不疑

人民网北京6月28日电 （羡江楠、寇杰、何卓彦） 6月27日，全球气候变化适应中心（Global Center on Adaptation）中国办公室在北京正式揭牌，标志着中国在推进应对气候变化多边体系方面又迈出了坚实的一步。全球气候适应委员会发起人之一、联合国前秘书长潘基文在北京接受人民网专访时表示，应对气候变化需要中国智慧，期待与中方携手应对全球性挑战，共同构建人类命运共同体。

“我们希望与中国相互借鉴、分享经验”

潘基文在采访中高度赞扬习近平主席与中国人民在应对气候变化时的引领作用与远见卓识，他表示：“全球气候变化适应中心中国办公室是该中心在全球成立的第一家区域性机构。我们希望通过此举与中国相互借鉴、分享经验。”

近年来，中国积极应对气候变化，深度参与全球气候治理。2013年，中国首部《国家适应气候变化战略》正式发布，标志着中国首次将适应气候变化提高到国家战略的高度。此后，中国在水资源管理、生态系统修复、灾害防御等方面采取积极行动，不断提升适应方面的能力。

潘基文指出：“应对气候变化，适应与减缓同等重要，而当前全球的注意力更多地放在减缓方面。气候适应是采取必要措施预防气候变化可能产生的破坏性影响，包括基础设施、食品安全等领域。”

潘基文充分肯定中国在适应气候变化中做出的努力，提出国际社会需借鉴“中国智慧”。“我们需要学习中国人民几千年来所彰显的智慧。我对‘中国智慧’深信不疑。现在正是让中国人民充分发挥其伟大智慧的时候，以确保我们的地球生机勃勃，子孙后代与自然和谐共生。”潘基文如是说。

对此，全球气候变化适应中心首席执行官帕特里克·费尔科申（Patrick V. Verkooijen）提供了“中国智慧”的一个成功范例——海绵城市。

他提到：“习近平主席几年前提出的建设‘海绵城市’就是一个意义重大且很先进的倡议。目前中国已设立30个试点城市，以加强城市抵御气候变化以及洪涝灾害的能力。”他补充说，中国正在努力将30个试点城市扩大到更多城市，全球气候变化适应中心将向中国介绍专业知识与成功实践，协助中国早日实现这一宏伟目标。

“全球气候变化适应中心致力于让世界各国分享成功经验。我们将支持中国政府和中国人民的适应气候变化行动，并推动中国与其他国家交流互鉴。”费尔科申说。

“单打独斗是行不通的”

随着2017年美国宣布退出《巴黎协定》，应对气候变化多边体系所面临的挑战日益凸显，而中国始终坚持多边主义与国际合作。习近平主席2017年在联合国日内瓦总部的演讲中积极倡导多边主义，呼吁履行《巴黎协定》，提出共同构建人类命运共同体。

潘基文肯定了中国为批准《巴黎协定》做出的积极努力，并赞扬中国在推动多边主义与国际合作进程中发挥的重要作用。

潘基文指出：“中国虽已跻身世界第二大经济强国，但仍是一个发展中国家。因此，我非常感谢中国为南南合作提供了大量投资与支持，尤其是通过中非合作论坛。”他还称赞了中国的“一带一路”倡议，称中国“给予很多发展中国家非常关键、非常慷慨的支持。”

在谈及多边主义的重要性时，潘基文说：“无论一个国家实力多么强大，资源多么丰富，单打独斗是行不通的。各国政府、企业以及社会全体应携手共同应对全球性挑战。”他相信中国将成为应对气候变化的倡导者，积极参与并引领国际合作。

潘基文指出：“习近平主席强调，国际社会已经成为一个你中有我、我中有你的命运共同体。伴随科学技术的变革，世界各国俨然已成为一个大家庭。我们应该携起手来，为我们自己以及子孙后代构建一个更加美好的未来。”

新中国70年 祝福中国更加繁荣富强

今年是中华人民共和国成立70周年。作为中国人民的老朋友，潘基文称其对中国过去几十年来的发展成就印象深刻。

他指出，中国曾经历过非常困难的时期，但根据习近平主席提出的到2020年底全面消除贫困的宏伟蓝图，中国将成为第一个宣布彻底消除绝对贫困的国家，这是一项了不起的成就。

潘基文说：“中国取得了如此巨大的经济成就，已跃升成为世界第二大经济体，相信中国将会为国际社会的和谐与可持续发展做出更大的贡献。”

在新中国将迎来70周年华诞之际，潘基文向中国政府与中国人民表达了祝福，祝愿中国更加繁荣富强，安定和谐。他还向《人民日报》表达了良好祝愿，希望它“继续发挥重要作用，拉近中国与世界的距离，以实现全人类的共同目标”。

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)