潘基文接受人民网专访：我真诚希望美国回归多边体系

人民网6月27日电 （羡江楠、寇杰、何卓彦）联合国前秘书长潘基文27日在北京接受人民网采访时表示，希望美国回归多边主义。他表示，无论一个国家实力多么强大，资源多么丰富，奉行孤立主义是行不通的。

2017年10月退出联合国教科文组织，2018年6月退出联合国人权理事会，2019年4月宣布将退出《武器贸易条约》……自特朗普上任以来，美国接连退出多个多边协议与国际组织，引发全球领导人及国际舆论对全球多边体系的深切担忧。

在此背景下，联合国第八任秘书长潘基文于周四接受人民网专访时希望美国加强国际合作，回归多边主义。

潘基文说，一些曾经通过多边体系获益的国家，尤其是美国，如今却试图脱离国际多边体系。

“美国已经退出了《巴黎气候协定》、联合国人权理事会、联合国教科文组织以及许多其他多边机构。我真诚地希望美国能够回归多边体系。”他补充道。

潘基文强调，“坚持多边主义是目前世界和平与繁荣的基石， 也是联合国一直倡导的精神。”

他表示，没有多边主义与团结协作，我们将一事无成，《巴黎气候协定》也难以取得实质性进展。

在谈及多边主义的重要性时，潘基文说：“无论一个国家实力多么强大，资源多么丰富，单打独斗是行不通的。各国政府、企业以及社会各界应携手共同应对全球性挑战。”

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)