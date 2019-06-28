UTMB期待打造中国版超级越野赛

人民网巴黎6月27日电（记者李永群）据主办方消息，2019年环勃朗峰超级越野赛（UTMB）将于8月26日至9月1日举行，主办方共收到来自100余个国家约2.6万名选手的参赛申请，最终1万余名幸运者中签参赛，其中包括397名来自中国内地、212名来自中国香港的选手。中国选手人数位列法国、西班牙、意大利、英国之后的第五位，成为非欧洲国家参赛人数之最。

作为世界上最著名的越野赛事之一，UTMB始于2003年，比赛路线起始于坐落于欧洲之巅勃朗峰脚下的法国小镇霞慕尼。8世纪中叶起，霞慕尼开始受到人们的青睐，成为欧洲最著名登山滑雪胜地，也成为第一届冬奥会举办地。比赛在壮丽的阿尔卑斯山脉举行，穿过法国、瑞士和意大利三个国家，环绕勃朗峰整整一周，经过7个山谷、71个冰川、400座山峰，全程160多公里，累计爬升9000多米。经过10多年的发展，UTMB在原有的单一项目基础上，发展成为具有UTMB、CCC、TDS、OCC、MCC、PTL6个不同组别，适合各层次越野跑选手参加的综合赛事。UTMB组，171公里，爬升10300米；CCC组，101公里，爬升6100米；TDS组，119公里，爬升7200米；OCC组，56公里，爬升3500米；MCC组，40公里，爬升2300米；PTL组，290公里，爬升26500米。

环勃朗峰作为世界公认的徒步路线，其极致的风景对山地旅行爱好者有着非凡的吸引力。沿线雪山、湖泊、峡谷、草甸、冰川、瀑布等立体的山地景观组合，令徒步者时刻都有新的惊喜在路上。人们不仅可以攀越群山跨过山谷，而且还能感受到法国、意大利、瑞士三个不同国家的风俗，并享受来自阿尔卑斯山区独特的美食以及人文体验。因此，它被登山爱好者们公认为世界级的徒步线路，更被《国家地理》评为全球20条梦幻级徒步路线之一。

UTMB线路有着完备的道路、交通、救援、服务设施体系。以高山小屋(refuge)为例，线路上就分布有50多处。此外，沿途的标示牌和路线图的制作和安装都严格按照欧洲标准执行，甚至标牌的安装地点、角度、高度也都精确到厘米。而完善的救援体系则有效保障了徒步者的生命安全。

2018年中国两位顶尖越野跑高手贾俄仁加和申加升参加了OCC组比赛，最终贾俄仁加以5小时28分44秒夺取了中国历史上第一个UTMB系列赛的冠军，申加升也获得了第六名的好成绩。

UTMB总经理卡特琳·波莱蒂表示，近年来参加UTMB赛事的中国选手获得几何级增长。“鉴于这一蓬勃的发展势头，我们考虑输出我们的办赛理念与经验，指导当地的赛事组织者，并监督这些赛事的运营”。

波莱蒂称，“我们计划打造一系列跟UTMB一样高水准的赛事。我们的目标是每个大洲都能有几场‘UTMB造’的赛事。在亚洲，我们认为在未来的5到10年里，有5到10场UTMB打造的赛事应该不成问题。中国就会有3到4场，日本和韩国各有1场。我们期望UTMB在各个大洲都落地开花，相信UTMB中国将会是其中最灿烂的一朵！UTMB中国将会成为与UTMB法国并驾齐驱的越野双子星！”

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