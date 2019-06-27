2019“唱响埃及”华语歌曲大奖赛正式启动

石岳文讲话并发布比赛消息

人民网开罗6月27日电（记者 刘慧）当地时间6月26日下午，2019“唱响埃及”华语歌曲大奖赛新闻发布会在开罗中国文化中心多功能厅举行，比赛组委会主席、中国驻埃及大使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳文出席活动并发表讲话，发布比赛消息。

石岳文首先回顾了“唱响埃及”华语歌曲大奖赛的发展情况。他指出，该赛事的前身是由埃及各大学中文系、孔院等单位选派学生参加的“大使杯”汉语歌曲比赛，自2017年改版升级以来已成功举办两届，参赛人数越来越多，选手选的歌曲难度越来越大、演绎水准越来越高，集中展示了埃及人民演唱汉语歌曲的水平，也体现了开罗中国文化中心以赛促学、边赛边教的音乐课程培训模式的突出效果。本届比赛呈现出更多新亮点。一是比赛的组织队伍、参与队伍更加强大、专业。除开罗中国文化中心、埃及尼罗河卫视台文化频道等“老面孔”外，多家专业机构成为协办单位，必将带来更多活力。二是参赛人员的年龄范围更广。凡年龄在15-60岁之间的埃及公民或在埃生活的非汉语母语第三国公民均可报名参赛，年龄跨度更大。三是报名渠道更加开放、多元。比赛将继续采用网上实名报名形式，但报名端口更多。除以往的专用邮箱报名外，还可以通过各个合作单位的网页链接报名，或在关注Facebook官方主页“Chinese Songs in Egypt”后发送邮件报名。四是组织发动形式更加多样。选手可以以个人报名，也可以由所在单位组织报名。对于组织工作表现突出的单位，组委会将酌情予以表彰奖励。石岳文还对赛程、奖项设置、活动支持等方面做了解释说明。

埃及文化部文化发展基金会主席法塔希·阿卜杜勒·瓦哈布出席活动并代表协办单位发表了热情洋溢的讲话。他指出，开罗中国文化中心举办的“唱响埃及”华语歌曲大奖赛为两国文化交流开辟了一个新平台，拉近了两个国家之间的距离，让埃及学生和普通民众近距离接触和体验中华文化。这是中埃两大文明碰撞产生的美丽的火花，它照亮了两国文明前进的道路，也使两国友谊更加深厚稳固。很荣幸能协办这一赛事，为促进两国人文交流、增进两国人民世代友好做出贡献。随后，比赛协办单位北京泛阿网络科技有限公司运营总监池婧男介绍了报名方式。

往届“唱响埃及”华语歌曲大奖赛的优秀导师代表许超、冯景林带领自己的埃及学生出席新闻发布会。学员代表即兴演唱，美妙的歌声赢得了阵阵热烈的掌声。

尼罗河卫视台文化频道节目编导法蒂玛、四川航空开罗办事处经理黄雨鹏等协办单位代表以及尼罗河卫视、开罗晚报、阿拉伯世界等埃及媒体代表、部分埃及中文歌曲爱好者共30余人参加了发布会。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)