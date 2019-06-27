中国“流动医疗车”首次开进蒙古国举行大型义诊活动

人民网乌兰巴托6月26日电（记者 霍文）由中国内蒙古自治区国际蒙医医院举办的“健康丝路”大型义诊活动26日在蒙古国第二医院（部长医院）拉开帷幕，中国先进的“流动医疗车”首次开进了蒙古国。当天下午，包括内科、妇科、点穴反射疗法科、针灸推拿科等科室十余名中国蒙医蒙药专家为来自蒙古国首都乌兰巴托和各省市500余名患者免费检查诊疗。

据介绍，为期9天的义诊活动还将在乌兰巴托市巴音朱日和区儿童医院、汗乌拉区综合医院等医院以及800多公里外的库苏古尔省综合医院举行，期间还将举办中国蒙医蒙药专家讲座、传统疗术培训班、中蒙蒙医药专家学术交流等活动。

据悉，自2012年建院以来，内蒙古国际蒙医医院已组织专家义诊团赴蒙开展义诊活动17次，为超过5万人次的蒙古国患者提供了医疗援助，赠送了价值100多万元的药品，足迹遍及蒙古国首都乌兰巴托及后杭盖、肯特、东方、布尔干等十余个省市及基层牧区，为当地居民免费检查治疗，为拉近中蒙两国民众距离，促进两国民心相通作出了贡献。

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