非遗“莨绸”生态时尚体验空间登陆巴黎左岸

人民网巴黎6月26日电（记者李永群 何蒨）国家级非物质文化遗产“莨绸”生态时尚体验空间—“莨之家”26日正式登陆巴黎左岸，标志着来自中国的高端生态时尚品牌TANGY Collection，正式走入世界时尚之都。

中国驻法国使馆文化处公参李少平、商务处公参高元元、巴黎中国文化中心主任严振全、法国国民议会前议长克洛德·巴尔托洛内、法国中国工商会秘书长蔡国枫、深商总会驻法国总代表陆玮、以及来自法国时装学院等各界嘉宾出席了剪彩仪式。

被誉为时尚界环保大师的梁子夫妇身着莨绸时装在“莨之家”门口迎接嘉宾。模特们身着TANGY·Collection莨绸“清墨”系列时装，和许多同样身着莨绸时装的嘉宾们一起，在美丽的夕阳下与古老的街道相映生辉，成为塞纳河边一道独特风景。“莨之家”空间迷你而大气，时尚且温馨。莨绸服饰与原木陈列架、清幽的兜兰、精致的中国白瓷花器和茶具相互映衬，融合为整体的视觉享受。

北宋沈括在《梦溪笔谈》中曾记载以植物薯莨染皮制靴。清同治年间广东开始将平纹丝织品用于晒莨，其产品称之为莨绸。2008年，莨绸染整技艺被国务院批准为第二批国家级非物质文化遗产。

20多年来，莨绸的传承者和时尚活化者梁子，多次应邀携“天意莨绸“时装走向巴黎、伦敦、米兰、纽约、首尔、新加坡、伯尔尼、里加等世界各地，传播中国文化。在中法建交55周年之际，随着莨绸及以其生态时尚为主题的中国文化体验空间一一“莨之家”隆重登陆巴黎左岸，“天意莨绸”从中法文化信息交流跃升到文化产业拓展与生活分享。

梁子表示，选择巴黎作为莨绸生态时尚国际化的第一站，是因为莨绸不单为中国人独钟，法国朋友对梁子蕴含东方禅意审美与充满现代中国设计的作品，也是爱不释手！梁子希望通过对莨绸的传承和生态时尚设计，把莨绸蕴含的“天人合一”的价值观，交流、分享、融入到东西方文化与生活。

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