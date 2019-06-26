“向世界呈现一个真实立体的中国”

人民网拉罗谢尔6月26日电（记者刘玲玲）第三十届法国国际阳光纪录片节6月24至27日在法国海滨城市拉罗谢尔举行。由国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办，五洲传播中心承办的中国联合展台第三次亮相纪录片节。节展期间，中国联合展台举办了“视听中国”中国纪录片分享日、“中国时间”项目提案会和“中国之夜”签约赏映会等品牌活动，为中外影视交流合作搭建了广阔平台，吸引了全球纪录片人的广泛关注。

阳光纪录片节是全球最大的纪录片领域专业盛会，为制作、发行及投资机构提供交流和合作平台。本次节展期间，由19家中国媒体和文化机构组成的中国联合展台对145个小时的纪录片节目进行了集中展映。从讲述中国最新科技创新成就的《创新中国》《中国探月》，到刻画中国人生活日常的《当一天中国人》《舌尖上的中国3》，再到展现中法两国50年深厚友谊的合拍纪录片《风筝风筝》《留法百年》，一系列生动展示中国历史文化传统和当代发展变迁的节目受到各国观众的普遍欢迎。

一批借助外国视角讲述中国发展变化故事的国际合拍纪录片在展映日当天吸引许多观众的目光。中英合拍纪录片《做客中国：遇见美好生活》讲述了三位外国主持人去往中国八个省九个乡村生活的神奇之旅，整洁美丽的村容村貌、丰富多彩的民俗民风给现场观众留下深刻印象。该纪录片合作伙伴英国子午线影业首席执行官伊丽莎白·麦克劳德在接受记者采访时说：“中国的扶贫成就举世瞩目，是个世界奇迹。我们对这个主题十分感兴趣，我们认为通过这一主题的纪录片一方面可以展示中国乡村现在的美丽风貌，另一方面也可以为世界其他国家提供发展经验和借鉴。”

“纪录片可以通过真实的视角、细腻的表达传递思想和情感，这是其他艺术形式所不具有的优势。”伊丽莎白说，近些年来随着中国国际影响力的提升，国际影视行业对中国的关注逐渐增长，讲述当代中国精彩的故事的影片也越来越多。“中国的一切都吸引着我，我希望继续通过国际合拍合作向世界呈现一个真实立体的中国。”

在“中国时间”项目提案会上，《非洲人在少林》《修复生命》等兼具创意与质量的纪录片赢得与会嘉宾的好评。阳光纪录片节主席伊夫·让诺对记者表示，中国此次推出的提案和合拍项目题材多样、制作精良，让人印象深刻。“这些年来，我看到了中国纪录片拍摄和制作水平的巨大进步，与中国进行合作拍摄的国家也越来越多。中国的故事讲不完，因此国际合拍意义深远。我们希望通过合作拍摄用更富有创意的方式让更多人对中国的故事产生共鸣。”

此外，在“中国之夜”签约发行赏映会上还举行了《熊猫王国》《野性四季》中法合拍签约仪式。“纪录片是各国人民增进了解、沟通心灵的重要途径，是推进不同文明交流互鉴的重要手段，”国务院新闻办公室对外推广局副局长凌厉表示，希望中外纪录片业界代表携手打造出更多精彩的影视作品，增进中国人民与世界民众的相互理解，为推动世界多元文化繁荣发展贡献力量。

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