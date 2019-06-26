以加勒比风情 吟唱明代诗歌——古巴艺术家邝美云作品展在京开幕

人民网北京6月26日电（亚瑟夫、实习生王旭阳）6月25日下午，古巴著名艺术家邝美云·加西亚的个人作品展在首都图书馆开幕，此次展览题为“加勒比的明代：图像、书法及诗歌展”，由中国文化和旅游部国际交流与合作局、古巴共和国文化部和古巴共和国驻华大使馆共同举办。古巴驻华大使米格尔·安赫尔·拉米雷斯、中国政府拉美事务特别代表刘玉琴、中国外交部拉美司代表曹航、中国对外艺术展览有限公司副总经理刘振林等出席了开幕式。

古巴艺术家邝美云表示，中国是她的第二故乡，因此在中国展出她的个人作品，对她来说意义十分重大。在她的艺术生涯中，她花了多年时间去靠近和了解属于父亲的中国文化，并将这份文化融入到自己的艺术创作当中，与她笔下的自然万物与山川河流相结合。她希望此次个人作品展可以为两国的文化交流起到积极的推动作用。

古巴驻华大使米格尔·安赫尔·拉米雷斯在发言中为来宾介绍了艺术家邝美云的跨地域家庭背景，她的父亲来自中国，母亲则是古巴人，所以她可以在画布上将加勒比风情和古老中华文明加以融合，充分展现文化碰撞之美。

中国对外艺术展览有限公司副总经理刘振林在致辞中提到，艺术家此次展出的作品中包含了丰富的中国明代诗歌意象，有助于推动中国古巴两国在文化领域的交流与互鉴。

本次展览精选了邝美云近年来的代表性作品，共展出包括《看着世界各地的古巴人》在内的20件绘画作品。其中多幅作品在展现加勒比地区的风土人情的同时，与明代诗歌相呼应，此外，这些作品中还隐含着中国书法的元素，使得两种文化以色彩的形式在画布上交相辉映，为参观者呈上一场中西交融的美学盛宴。

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