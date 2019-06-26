中国驻委大使李宝荣举行中委建交45周年宴会

人民网加拉加斯6月26日电（记者 张卫中）6月25日，中国驻委内瑞拉大使李宝荣在中国驻委内瑞拉使馆举办庆祝中委建交45周年宴会，委内瑞拉副总统罗德里格斯及政府多名部长等出席。

李宝荣大使在宴会致辞时表示，45年前，中华人民共和国与委内瑞拉玻利瓦尔共和国正式建立外交关系，翻开了两国关系史上的全新一页。当前，中委关系特别友好，双方政治互信不断深化。2014年7月，习近平主席成功访委，同马杜罗总统共同宣布建立中委全面战略伙伴关系。2018年9月，马杜罗总统对中国进行第十次访问，两国领导人一致同意引领中委全面战略伙伴关系迈上新台阶。双方在涉及彼此核心利益问题上始终相互坚定支持。45年的历史经验表明，中委友谊是双方共同的宝贵财富。让我们以建交45周年为新起点，携手努力，并肩前行，继续巩固推进两国各领域交流合作，共同维护国际秩序公平正义，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

委内瑞拉副总统罗德里格斯表示，委内瑞拉经济和社会事业与中国合作密不可分，尤其在前总统查韦斯政府时期，两国关系推向了新的高度。中委两国关系以共同发展、互利和相互尊重为原则。委内瑞拉完全支持中国的“一带一路”倡议。

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