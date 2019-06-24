这是6月23日在罗马尼亚锡比乌市阿斯特拉露天博物馆拍摄的自贡彩灯展。 当晚，自贡彩灯展《20个传说》在这里正式开幕。为庆祝中罗建交70周年和建立全面友好合作伙伴关系15周年，中国驻罗马尼亚大使馆与欧洲三大戏剧节之一的锡比乌国际戏剧节紧密合作，在今年的锡比乌国际戏剧节推出“中国季”。据介绍，自贡海天文化公司的彩灯展是“中国季”的重头戏。 新华社记者 陈进 摄

新华社罗马尼亚锡比乌6月23日电 通讯：自贡彩灯闪耀罗马尼亚锡比乌国际戏剧节

新华社记者陈进

23日晚，夜空下的罗马尼亚锡比乌市阿斯特拉博物馆灯光璀璨，来自中国四川自贡的20组大型彩灯将这个露天博物馆打扮得分外妖娆，更将今年锡比乌国际戏剧节设立的“中国季”活动推向高潮。

当晚，自贡彩灯展《20个传说》在这里正式开幕。“中国龙”“熊猫园地”“鱼之恋”“孔雀”“猴子摘桃”“年年有鱼”“奇幻之花”“梦幻麋鹿”“昆虫世界”“鲜花盛开”……一盏盏花灯叙述着一个个美丽的传说，点燃着人们对美好生活的向往，续写着中罗两国人民友好情谊的新篇章。

这些巧夺天工堪称艺术品的花灯是由来自自贡的12名工作人员花费20多天才完成的。“自贡灯展给锡比乌戏剧节增添了光彩，不仅有助于罗马尼亚观众了解中国文化，也提升了博物馆乃至锡比乌的影响力。”锡比乌市所在的锡比乌县（相当于中国的省）议会副主席克莱门斯致辞说。

中国驻罗大使姜瑜在开幕式上说，中罗两国情谊绵延不息，人文交流呈现出更广阔的民意和社会基础，成为中罗关系提升的积极推动力和维系两国人民友好感情的强劲纽带。希望中国彩灯点亮的不仅是一个博物馆，更是点亮中罗人民传统友谊的薪火，点亮了我们对共建人类美好未来的希望。

为庆祝中罗建交70周年和建立全面友好合作伙伴关系15周年，中国驻罗马尼亚大使馆与欧洲三大戏剧节之一的锡比乌国际戏剧节紧密合作，在今年的锡比乌国际戏剧节推出“中国季”。川剧《李亚仙》、实验京剧《蠢货》、舞剧《生命·舞迹》相继在为期10天的国际戏剧节上亮相，受到观众热烈欢迎。

据介绍，自贡海天文化公司的彩灯展是“中国季”的重头戏。国际戏剧节组委会主席基里亚克早在戏剧节前举行的新闻发布会上介绍说，这个迄今中东欧最大规模的灯展将给当地市民带来全新体验，人们从璀璨的花灯中了解中国传统文化，与此同时，将于8月4日闭幕的灯展还将使国际戏剧节继续保持余热。

带着一双儿女一起前来赏灯的一对年轻夫妇说，今晚灯展的美丽远远超出了大家的想象，孩子们迫不及待地想要去中国看更多彩灯，看大熊猫。当晚，中国常州旅游商务技术学校厨师代表团还在灯展开幕式上进行了厨艺展示。

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。”锡比乌孔子学院外方院长奥普雷安说，今晚的灯展和厨艺展示是中国文化的一部分。“我刚去中国签署了一个中医合作的协议，中医也是中国文化的精髓。不远的将来，我们将会在罗马尼亚体验中医的魅力。近些年，中国的飞速发展，不仅解决了温饱问题，还成为世界第二大经济体。要想了解当今的中国，一定要去中国看看，眼见为实。”

锡比乌国际戏剧节是欧洲三大戏剧节之一。今年的锡比乌国际戏剧节14日开幕，23日结束，来自包括中国在内的70多个国家和地区的3000多名艺术家在各大剧院、音乐厅等场所举办了500多场活动。

这是6月23日在罗马尼亚锡比乌市阿斯特拉露天博物馆拍摄的自贡彩灯展。 当晚，自贡彩灯展《20个传说》在这里正式开幕。为庆祝中罗建交70周年和建立全面友好合作伙伴关系15周年，中国驻罗马尼亚大使馆与欧洲三大戏剧节之一的锡比乌国际戏剧节紧密合作，在今年的锡比乌国际戏剧节推出“中国季”。据介绍，自贡海天文化公司的彩灯展是“中国季”的重头戏。 新华社记者 陈进 摄

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