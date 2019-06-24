拉美艺术联展在京举行 彰显文化碰撞交融

人民网北京6月24日电 （亚瑟夫、罗宇君（实习生）） 6月22日，由中国文化和旅游部支持，中国对外文化集团有限公司主办的2019第六届拉美艺术季客座艺术家交流成果展在京开幕。
本次艺术展汇集了拉美及加勒比地区5位艺术家的作品，包括绘画、装置艺术作品等。古巴艺术家李·多明哥·冯展出的作品，通过新颖的绘画材料，融入中国国画的写意表现形式，彰显新表现主义的艺术风格；另一位古巴艺术家邝美云·加西亚，通过将中国与加勒比地区迥然相异的生活方式融合在一幅作品中，表现了两种不同文化相遇时的场景。来自哥斯达黎加的华裔艺术家冯敏瑜，通过四副别具一格的自画像，反映了对“我是谁？”这一哲学命题的思考，在对自己的身份进行探索的过程中彰显了多元文化的融合；墨西哥艺术家普林尼奥·阿维拉从生活中发生的事件进行创作，用一组作品刻画了在大风暴中墨西哥市民一起护住国旗、防止被吹落的场景，表现了在困难面前的团结互助；乌拉圭艺术家古斯塔沃·费尔南德斯，从中国新年中汲取灵感，创作了以猪年为主题的大型木质雕塑。
此次展览中，多位艺术家将中国元素融入到自己的作品中,表现了对中国同拉美及加勒比地区文化碰撞交融的思考，旨在推动双方文化交流与合作。
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