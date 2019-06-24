比利时近百名中学生做客中国驻比大使馆

中国驻比利时大使曹忠明致辞。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔6月23日电 （记者 任彦）6月23日，近百名比利时中学生和他们的家长及老师共300多人来到中国驻比利时大使馆，参加使馆举办的开放日活动。

据中国驻比利时大使馆教育处参赞郑保国介绍，这些中学生来自比利时荷语区和法语区9所中学，将于7月1日和3日分两批前往中国，参加2019年“汉语桥—中学生夏令营”。在为期两周的夏令营行程当中，他们将访问北京，游览故宫、长城等著名景点，并参观孔子学院总部；还将赴中国河南省，学习中文，体验中国传统文化，入住当地民众家庭，感受中国人日常生活，与当地中学生开展联谊活动等。

“在你们即将启程之前，我们特意举办开放日活动，让大家提前感受中国文化的氛围，也让家长们充分了解夏令营活动的有关安排。”中国驻比利时大使曹忠明在致辞中表示，中比两国文化交流蓬勃发展，青少年学生交流是其中一个重要方面，两国青少年学生通过交流互动建立了友谊，促进了两国民心相通，推动了两国友好合作关系的进一步发展。“我相信，同学们此次中国之行，将会发现一个崭新的中国，一个充满活力的中国。”

比利时几所孔子学院的老师们在使馆院里布置了一些展位，展示书法、剪纸、皮影和京剧脸谱等中国传统文化艺术，并演示中国结、纸质汉服和纸盘画的制作工艺。每个展位前都聚集了很多人，他们在中国老师的指导下，尝试用毛笔写字、摆弄皮影、学做中国结等。一些中国留学生演奏了古筝，进行了汉服表演。来自当地华人社区的中国文化传播机构还演示了茶艺。

来自登德尔蒙德市奥斯卡·罗梅罗中学的伊伦·范登伯格对人民网记者说，“今天的文化活动特别丰富，我学习了书法和中国结制作，特别有意思。自从报名参加夏令营以来，我天天都盼着早点去中国，现在我更加迫不及待了。中国那么大，我想去看看。”她是一名高一学生，她想读大学的时候申请中文系，通过学习汉语更好地了解中国。

今年是比利时组织的第十期“汉语桥—中学生夏令营”。比利时从2010年开始，每年组织“汉语桥-中学生夏令营”前往中国，迄今已连续举办了九期，近700名中学生参加。“汉语桥—中学生夏令营”是由国家汉办/孔子学院总部每年暑期举办的面向在读中学生的中国语言文化体验项目，旨在增进中外青少年学生交流，加深各国中学生对中国语言文化的了解和亲身体验，从而激发其学习汉语的热情。

(责编：黄晓蔓(实习生)、徐祥丽)