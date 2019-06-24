东盟重申维护多边贸易体系

人民网曼谷6月23日电 （记者 丁子 林芮 赵益普）6月22日至23日，第三十四届东南亚国家联盟（东盟）峰会在轮值主席国泰国首都曼谷举行。会后发表的主席声明强调，势头不减的贸易保护主义浪潮及不断蔓延的反全球化情绪，正对全球贸易体系构成威胁。东盟重申，致力于维护包容、透明和以规则为基础的多边贸易体系。面对挑战，世界贸易组织（WTO）需要维护和加强争端解决机制，东盟全力支持世贸组织所进行的改革努力。

主席声明表示，世界经济正处在一个重要的十字路口，不确定因素带来的挑战不断增加，金融合作和一体化对东盟经济共同体非常重要。为此，东盟强调加强区域经济合作的重要性，努力实现年内完成“区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）”谈判的承诺，以此为世界经济和全球贸易注入活力，维护东盟在区域内的中心地位。

泰国总理巴育在峰会上表示，一个现代的、全面的、高质量和互利的RCEP的达成，将帮助东盟应对区域内的变化，缓解东盟的重要贸易伙伴间持续的贸易摩擦给东盟带来的影响，极大促进地区经济的增长。2012年，在第21届东盟峰会上，东盟10国和6个对话伙伴国澳大利亚、中国、印度、日本、韩国和新西兰的领导人宣布启动RCEP谈判。如果达成，将会形成一个人口约达30亿、占世界贸易总量约30％的贸易集团，成为通往实现更大范围亚太自贸区的可能途径。

本届东盟峰会还通过了“东盟印度—太平洋展望”。主席声明称，“东盟印太展望”将有助于指导东盟在更广泛的印太地区参与国际合作。巴育表示，东盟领导人一致同意，东盟将在与区域外国家或地区的伙伴关系中发挥作用，成为连接太平洋和印度洋的“桥梁”，对该区域各国人民产生切实而具体的利益。

此外，本届峰会通过了《关于打击海洋垃圾的曼谷宣言》，并提出东盟打击海洋垃圾行动框架。宣言表示，东盟对海洋垃圾迅速增长表示关切，将加强成员国与域外国家和地区间的合作，减少和预防产生海洋垃圾的活动。

本届东盟峰会的主题为“推动可持续发展的伙伴关系”，东盟各国承诺，将更加以人为中心，不让一个人掉队，实现全面的可持续发展。为此，东盟将努力提升公共卫生、金融和教育水平，并向数字化、绿色经济转型，寻求“东盟共同体愿景2025”与联合国2030可持续发展议程的互补性，以共同应对第四次工业革命、气候变化以及来域外国家竞争带来的挑战。峰会还聚焦了打造智慧城市网络、边境合作以及网络安全等主题。

(责编：黄晓蔓(实习生)、徐祥丽)