周文重大使新书分享会《我的博鳌八年》在京举办

人民网北京6月23日电（刘叶婷） 6月22日，原外交部副部长、驻美大使、博鳌亚洲论坛秘书长周文重大使新书分享会《我的博鳌八年》在对外经济贸易大学举办。周文重大使在2010年从驻美大使岗位上任满回国，当选为博鳌亚洲论坛理事兼秘书长，开启了他“博鳌八年”的又一段征程。籍《我的博鳌八年》新作出版之际，周文重回到母校，倾情分享风云激荡的岁月。

此次分享会由对外经济贸易大学校友会总会、中国国际工程咨询协会国别咨询委员会、北京尤爱彼意投资管理有限公司主办。对外经济贸易大学副校长张新民致辞，商务部原驻福州特派员、国资委副主任委员王镇钢发表致辞。对外经济贸易大学校长助理丁文丽主持会议。

张新民在致欢迎辞时表示，周文重大使是对外经济贸易大学杰出校友，对周文重大使能回到母校，为母校赠送新作《我的博鳌八年》致以崇高的敬意和诚挚的感谢。周文重大使在担任博鳌亚洲论坛秘书长期间，做出了许多独居特色的贡献，现在周大使将八年点滴凝结成书，必将对博鳌亚洲论坛的未来发展带来重要启示。

王镇钢在致辞中表示，周文重大使饱含深情回顾了在博鳌亚洲论坛八年的工作历程，这既是周大使的工作历程，也是很重要的人生历程。在周大使任内，博鳌亚洲论坛在国际和地区事务上发挥了越来越重要的影响力。《我的博鳌八年》无论是在记录历史、研究学术，还是指导多双边工作上都有着十分重要的意义。

在新书分享环节，周文重大使讲述了博鳌亚洲论坛的成立背景。他表示，博鳌亚洲论坛成立18年来，已经成为凝聚亚洲共识、发出亚洲声音的重要平台，受到了国家领导人的高度重视。他坦言，创作《我的博鳌八年》一书的主要动机是希望通过记录博鳌亚洲论坛八年来重大活动，能给博鳌亚洲论坛的未来发展发挥一定作用。他历数了任内博鳌亚洲论坛的主要活动，并表示博鳌亚洲论坛一直聚焦于亚洲的发展问题，同时立足亚洲、面向世界，影响力逐步扩大，为增进亚洲各国之间、亚洲各国与世界其他地区之间的交流与合作发挥了重要作用。

活动现场，周文重大使分别向张新民、中国国际工程咨询协会国别咨询委员会秘书长任以锋、尤爱彼意校友众筹平台茅勇赠送新书。在互动交流环节，周文重就参会专家、媒体关心的问题进行了互动交流。

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