“魅力中国”音乐会闪亮登场洛杉矶

人民网洛杉矶6月21日电（记者王如君）中国广播艺术团 2019 年“魅力中国”音乐会21 日在洛杉矶杜比剧院隆重举行，中国广播艺木团近 80 位艺术家同国际著名小提琴演奏家吕思清向当地观众献上了一场精彩纷呈的音乐盛典。
本次音乐会上，艺术家们以精湛的技艺演奏了中国民族管弦乐《国风》、京剧与乐队《梨花颂》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》、民族管弦乐《风之歌》、板胡协奏曲《乱弹琴声》、幻想曲《秦兵马俑》等，受到现场观众热烈喝彩，掌声经久不息。
中国广播艺术团副团长兼总导演张高翔表示，中国广播艺术团是演奏中国民族音乐的顶尖团队，本次来美巡演带来了极具中国特色的民族音乐节目，让美国观众了解中国民族音乐的魅力，希望通过文化交流进一步促进中美两国人民间的友谊。
在洛杉矶演出之后，“魅力中国”美国巡演还将前往旧金山和西雅图演出。
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