龙泉青瓷展惊艳亮相西班牙

橱窗布置

人民网马德里6月22日电（记者姜波） 由中外文化交流中心、马德里中国文化中心、中国驻马德里旅游办事处和龙泉市政府联合主办的“听瓷语·观世界”龙泉青瓷展暨“龙泉青瓷溯源之旅”旅游推介活动21日在西班牙马德里中国文化中心开幕，活动通过龙泉旅游推介、龙泉青瓷展示、互动体验等形式，全面展现龙泉的人文之美、发展之美，让更多的西班牙民众认识龙泉、了解龙泉、走进龙泉。中外文化交流中心副主任宋伟、龙泉市委常委及宣传部长王凡、马德里中国文化中心及中国驻马德里旅游办事处主任姚永宾以及来自西班牙国家旅游局、亚洲之家、西画家和雕塑家协会、中西旅游协会等当地机构的代表及华人华侨等逾百人参加了开幕仪式。

龙泉市委常委、宣传部长王凡在开幕式致辞中介绍了龙泉市的自然文化资源，并着重推介当地农文旅融合发展的成果。据其介绍，近年来，龙泉市打造了一批有特色、有文化、有业态、有亮点的精品村，还以乡村文化漫游节为抓手，主动对具有文化底蕴的特色村和非遗文化点开展创意链接，策划举办系列乡村文化漫游活动，旅游收入增幅每年以45%以上的速度递增。她表示，希望以此次活动为纽带，进一步扩大龙泉与西班牙在旅游文化等领域合作交流，共促两国旅游文化的发展。

来自龙泉的青瓷艺人代表在开幕式上向来宾介绍了龙泉青瓷的发展历史、工艺流程及艺术特色。历史上，龙泉青瓷就是中国与世界交流的文化使者，在宋、元及明前期，龙泉青瓷以主角身份，参与开拓了漫长的海上丝绸之路，产品远销亚非欧三大洲的50多个国家。近年来，龙泉加大青瓷文化对外交流力度，全方位加强对青瓷文化产业发展的引导和扶持，创建中国青瓷小镇，打造“青瓷+”产业链的创业创新平台，让这一非遗瑰宝得到了很好传承与发展。据不完全统计，目前龙泉约有1.6万人从事青瓷行业，近5年产业产值年均增长30%。

据介绍，此次活动共分为5个单元，第一单元“一瓷一传承”，分“溯源、重生、坚守、励新”四大篇章，全方位展现“人类非遗”的光彩，带领观众感悟精益求精的工匠精神、勇于变革的创新精神和厚重大气的开放精神。第二单元“一瓷一故事”，以时间为经，作品为纬，通过50余件经典器物、艺术青瓷、现代日用青瓷的展陈，逐一解读青瓷作品背后的故事，是当代龙泉青瓷精品的一次全方位展示。第三单元“一瓷一世界”，通过举行“守艺·匠心”中外陶瓷艺术家文化沙龙（讲座）、青瓷作品捐赠仪式等活动，架起中外文化旅游事业交流发展、民心相通的桥梁。第四单元“一瓷一意境”，策划了“梦回天青”互动工坊，分设雅集和手作区，展现青瓷与“焚香点茶、挂画插花”生活美学的融合之道，体验青瓷拉坯手作的万般变化。第五单元“一瓷一城市”，设立文创旅游产品展示和旅游推介专区，全面展现龙泉的山水之美、人文之美、城市之美。据悉，相关推介活动将持续至7月13日。

(责编：刘叶婷、杨牧)