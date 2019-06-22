海航举办庆祝上海与安特卫普缔结友好城市35周年招待会

人民网布鲁塞尔6月21日电 （记者方莹馨）当地时间6月20日，庆祝上海与安特卫普缔结友好城市35周年招待会在比利时安特卫普举行。本次活动由海南航空驻布鲁塞尔办事处主办，布鲁塞尔中国文化中心、布鲁塞尔机场集团协办，茅台酒比利时经销商阿波罗尔公司提供赞助。中国驻比利时使馆经商参赞周兆明、安特卫普市政府对外联络处主任维尔贝伦、海南航空驻布鲁塞尔办事处总经理韩志，及中比各界友好人士近200人参加活动。

今年是上海与安特卫普缔结友好城市35周年，周兆明在致辞中表示，作为中国和比利时的两大重要城市，上海与安特卫普的友好交往源远流长、历久弥新。近年来，双方在“一带一路”框架下合作取得丰硕成果，安特卫普港已成为中国商品进入欧洲的重要枢纽。当前，中国正在进一步扩大对外开放，两国合作前景广阔。希望上海与安特卫普以缔结友好城市35周年为契机，进一步在经贸投资、人文交流、港口建设运营及共同开发第三方市场等领域加强务实合作，为增进中比、中欧合作发挥积极作用。

维尔贝伦表示，安特卫普与上海缔结友好城市35年来，人员往来频繁，合作成果丰硕，关系不断深化。得益于“一带一路”效应，安特卫普港的中国货物吞吐量持续增长，充分体现了“互联互通”的合作内涵。站在新的历史起点上，我们将在巩固现有成果基础上进一步拓宽合作领域，在实现可持续发展、建设智慧城市等方面共同取得更大进展。

韩志在致辞中说，作为两大世界经济中心城市，上海与安特卫普的紧密联系正是中比和中欧不断深化伙伴关系的生动写照。自从2006年进驻比利时以来，海南航空在促进中比互联互通方面发挥着特殊作用，目前已经开通布鲁塞尔与北京、上海、深圳之间的3条直达航线。他介绍，在近日举行的SKYTRAX世界航空大奖评选中，海航第九次蝉联“五星航空公司”称号，并荣获“全球十佳航空公司”第七名的佳绩。在“一带一路”倡议下，海航将致力于为每一位旅客提供最舒适周到的服务，为促进上海与安特卫普的友好合作和深化中比、中欧关系作出更大贡献。

布鲁塞尔中国文化中心在招待会上推介了上海旅游，从多个视角展示了“海派”城市文化特色。在现场演绎的曼妙的古筝琴声下，嘉宾们一边品尝以茅台为基酒调制的特制鸡尾酒，一边共叙友情，畅谈合作，共话双方未来发展共赢新局面。

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