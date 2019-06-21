埃及总理2019年第三度考察中企新首都CBD项目

人民网6月21日开罗电 （记者曲翔宇） 6月20日上午，埃及总理穆斯塔法·马德布利在埃及住房部部长哈桑、住房部副部长阿巴斯等陪同下，考察由中建总承包的埃及新首都CBD项目现场。在CBD标志塔项目部会议室举行的汇报会上，穆斯塔法总理听取了中建公司、项目业主和监理方的工作汇报，对项目建设表达了深切期望。这是今年以来穆斯塔法总理第三次莅临新首都CBD项目视察指导工作。

穆斯塔法总理希望CBD项目各方能尽快就有关商务事宜达成共识，共同努力，确保项目按既定计划完工，兑现向埃及政府和人民做出的承诺。穆斯塔法总理一行还考察了拟用于CBD标志塔项目的玻璃幕墙样板，听取了有关介绍。中国驻埃及大使馆经商处公使衔参赞韩兵，中建八局副总经理、中建埃及分公司董事长王少峰，中建埃及总经理常伟才、执行总经理王智等出席汇报会并陪同了穆斯塔法总理的相关视察活动。

埃及新首都项目是埃及政府目前正在实施的头号重点工程，规划面积达700平方公里。其中，由中国建筑股份有限公司总承包的新行政首都中央商务区项目位于埃及新行政首都一期核心区，总占地面积约50.5万平方米，除了非洲第一高楼，还包括12栋高层商业办公楼、5栋高层公寓楼和2栋高档酒店，共计20个高层建筑单体及配套市政工程，总建筑面积约170万平方米，合同金额30亿美元，合同工期43个月。

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