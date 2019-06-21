2019 夏至音乐节热浪来袭 快带上小伙伴一起享受视听盛宴

人民网北京6月21日电 (肖骁) 6月20日下午，第十三届夏至音乐节新闻发布会在北京法国文化中心举行，法国驻华使馆文化教育合作参赞、法国文化中心主任罗文哲(Robert Lacombe) 出席新闻发布会。此次夏至音乐节于6月15日至23日在全国10座城市举办（北京、上海、沈阳、武汉、太原、宁波、成都、顺德、广州、天津），来自法国的7支和中国的70支乐队将为现场观众献上音乐盛宴。

罗文哲表示，夏至音乐会是法国驻华大使馆在当代音乐领域最具象征性和凝聚力的活动，自13年前在武汉率先举办以来规模逐渐扩大，今年共有10座城市参与，为大家献上300多场精彩演出。他希望通过音乐让不同民族、不同年龄群体紧密连接起来。

夏至音乐日于1982年由当时法国部长贾克·朗创办,从一开始就取得巨大成功。这个免费音乐狂欢节已经走出法国，走向世界，在五大洲100多个国家的450个城市举办。过去十几年间，中国也在很多城市举办了夏至音乐节。

发布会上来自法国的两支乐队“孩童”和“集结地”带来了各自最新曲目，他们非常高兴参与今年的夏至音乐节，并为中国的观众带来精彩演出。

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