南非学者：贸易战殃及全球经济 美国傲慢不得人心

非洲领导力研究院高级研究员、南非大学教授谭哲理（Paul Zilungisele Tembe）教授说，在分析中美贸易战等现象时，首先要明确的就是世界上没有任何一个国家、文化、文明或种族比其他国家、文化、文明或种族优越。

在贸易战中，有的国家认为自己的现代化形式是衡量社会、经济和技术发展的唯一标准，这种观点是令人震惊的。中国的崛起及其经济快速发展，让长期以来认为西方现代化和治理模式是唯一可行发展体系的国家乱了阵脚。

谭哲理说，无论是从贸易逆差、知识产权冲突还是中美两国不同的世界观（意识形态）来看，贸易战的出现代表着以往 “零和博弈”或“赢家通吃”的惯性思维已不再可行，由于中国与新的发展中国家贸易伙伴合作时实施不同战略，抵消了长期以来对被美国支配的全球市场的依赖。

谈到贸易战对全球经济发展的影响，谭哲理表示贸易战已经取代影响全球金融市场日常交易的传统变量，并将给全球金融市场带来不确定性。

“这种不确定性将导致大多数发展中国家自发采取紧缩措施。从某种意义上讲，这可以让发展中国家更加谨慎地对待本国经济的发展，而不是被动地受投资限定条件、财政支持等外界因素的制约。”谭哲理说，“而从长远看，这为发展中国家采用以地方为基础的金融和经济解决方案打下了良好的基础。”

谭哲理同时表示，发达国家之间的贸易战由于难以预测其发展走向和结束时间，将导致内销倾向并抑制国际贸易。这些国家的民众将更多地感受到贸易战的冲击，中美长期的贸易摩擦将可能导致商品（不受管制地）价格上涨。

谭哲理认为，自改革开放以来，中国已经进入了一个更大程度上由美国制定规章制度的世界。美国坚持认为，中国并没有按照既定的规则行事。美国已经习惯于在全球事务中担任领导地位，甚至不惜改变全球贸易规则使其始终朝着有利于美国作为全球领导者的方向发展。美国坚持要求中国政府停止对本国工业的补贴，中国则认为这是美国对其主权事务的干涉，并试图迟滞中国改革发展的进程。

谭哲理表示，双方需要达成共识，除了捍卫各自国家的原则立场之外，为了构建人类命运共同体、实现人类未来共同繁荣而努力。

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