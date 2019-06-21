【网连世界】多国专家发声 批判美国肆意挥舞贸易战大棒

【编者按】中美贸易战这场惊心动魄、没有硝烟的战争，牵动着全球投资者的心。中美两国元首18日通话，表示将在二十国集团领导人大阪峰会期间再次会晤，同意双方经贸团队保持沟通。这一消息传出，暂缓了资本市场的焦虑情绪，提振了全球股市。本期网连世界采访了来自俄罗斯、南非、澳大利亚和尼日利亚的四位外籍专家，他们认为，美单方面挑起贸易战，对世界经济贻害无穷。中方的提议不仅是捍卫自身利益，还旨在维护全球多边贸易体系。

俄罗斯学者：中美贸易战 美国不会取胜

屈海齐、李明琪

“中国为避免中美贸易战升级所作出的努力全世界有目共睹，同时我们也明白，在迫不得已的时候，中国有办法能让大洋对岸的对话者保持理智”，俄罗斯内外政、军事和安全领域专家格里高利·特罗菲姆丘克说道。

最近几个月，全世界都在关注中美经贸关系发展动态，且这一态势已在一定程度上延伸到了政治层面，格里高利在接受采访人民网记者采访时表示，“中国没有也无意与任何国家打贸易战，这一点在任何国家看来都是显而易见的，如果中美经贸领域的不稳定性持续加剧，那么这场贸易战应被称为美中贸易战，而不是中美贸易战”。

格里高利认为，多种迹象表明，美国政府已经开始明白自己无法赢得这场经贸战，其中一个重要的显著指标就是美方口头威胁的数量远远超过了破坏中美合作的实际行动数量。他补充道，美国历来没有像特朗普当政时期一样如此频繁地用语言进行威胁。他表示，“中国政府的做法是完全正确的，做出的回应恰如其分，丝毫没有越界，因为中方明白对于全球经济自身所肩负的责任”。

“美国其实很清楚，国际社会上大多数国家都支持中国的立场”，格里高利强调，“美国不能与几乎世界经济背道而驰，美国打压中国的新举措不仅激起了国际社会对中国的支持，同时也促使国际社会开始与中国一同制定计划以维护共同的经贸利益”。他补充道，现在许多国家早已明白几年前中国政府提出的共建“一带一路”倡议具有毋庸置疑的前瞻性和正确性。“美国试图加剧经济、基础设施、通讯和运输等各领域战况升级的做法不得人心，甚至会对美国自身构成危险。”格里高利表示，美国反对党在新一轮总统选举前夕就已经非常清楚地意识到了这一点，毕竟大多数美国人完全没必要同中国“作战”。

格里高利指出，以特朗普为代表的美国政府开始重新使用如霸权主义等惯用手段。更不用说像世界经济贸易组织如此重要的调节机制已经被完全置之一边，虽然世贸组织恰好是为解决类似世界贸易争端和分歧所建立的。格里高利认为，世贸组织对来自美方的攻击负有直接责任。事实上此类攻击不只针对中国，对包括美国的亲密伙伴在内的所有世界经济参与者都无一例外。

格里高利在谈到俄美贸易关系时表示，俄罗斯常年受到美国的打压，制裁不仅局限于某些领域，而是在摧毁俄罗斯经济本身，因此俄罗斯比任何国家都要了解这些非法手段。这些打压已经可以算得上是公开的侮辱，因为制裁背后不存在任何经济依据。他补充道，以特朗普为代表的美国政府犯了一个至关重要的政治性和战略性错误，就像俄罗斯人所说的那样，承担的“责任”太重。

提到中国政府在贸易战中的立场，格里高利强调，中国的提议不仅旨在捍卫自身利益，还旨在维护国际多边贸易体系。中国时刻以清醒、理性的目光看待周围所发生的一切。旁观者有理由相信，中国不会做出任何考虑不周的决定。

(责编：贾文婷、杨牧)