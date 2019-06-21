《中国与卢旺达》新书发布会在基加利举行 

人民网约翰内斯堡电（记者 吕强）基加利消息：当地时间6月20日，《中国与卢旺达》新书发布会在卢旺达首都基加利举行。该书是在卢旺达公开发行的第一本有关中卢关系的专著，作者为卢旺达治理署新闻与传播部主任杰拉尔德·姆班达。中国驻卢旺达大使饶宏伟，卢旺达执政党爱国阵线元老、参议员铁托·卢塔列马拉在发布会上致辞。

饶宏伟对《中国与卢旺达》一书的出版表示祝贺。他在致辞中表示，该书在全面梳理中卢双边关系历史与现实、分析比较中卢发展道路的基础上，对中国独立自主的发展模式和治国理政经验给予高度评价，作者在书中充分肯定了中国共产党在十八大以来取得的巨大成就，以及卢旺达解放25年来在探索符合自身发展道路方面取得的显著成果。该书将为中卢两国人民加深相互认知和理解做出贡献，在两国人文交流史上具有里程碑式的意义。

铁托表示，卢中两国都是历经苦难的国家，分别在卢旺达爱国阵线和中国共产党的领导下取得民族解放，并为人民幸福不断奋斗。两党均以提升治理水平、增进民众福祉为目标，为实现可持续发展而努力。在致辞中，他特别以卢旺达航空近日成功开通基加利至广州的直航为例，强调卢中往来日益密切，《中国与卢旺达》一书恰逢其时地发布，将为两国民众增加彼此了解提供便利。

作为新书作者，姆班达在发言中赞扬中国在扶贫等领域取得的成就，认为中国的减贫经验值得发展中国家借鉴，并有力驳斥了西方媒体针对中国在非洲所谓“新殖民主义论”“债务陷阱论”等不实论调，非中之间互利共赢的事实就是有力的回击。他认为，中国和非洲正在携手构建命运共同体，这是能够为全人类造福的思想和行动。最后，他借用非洲谚语“独行快，众行远”表达了对卢中合作前景的美好祝愿。

去年7月，中国国家主席习近平对卢旺达进行了具有历史意义的国事访问，这是中国国家主席首次访卢。此访极大地推动了两国双边关系的发展，中卢关系进入新时代。近一年来，两国各领域务实合作良好开展，人文交流不断深入，卢旺达各界对中国的研究热度也持续增长。

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