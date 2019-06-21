“中国旅游文化周”活动在丹麦成功举办

驻丹麦使馆文化参赞李鸿女士（右二）、中国文化中心主任张力先生（右一）和丹麦环境自然和气候委员会主席Louise Colding女士（左二）、丹麦腓特烈堡活动中心负责人Carsten先生（左一）合影留念

摄影 张力

人民网哥本哈根6月20日电 （王文）6月20日，哥本哈根中国文化中心和福建省文化和旅游厅共同举办的“中国旅游文化周”系列活动 —“美丽中国”图片展和“丝路帆远”文物精品图片展在丹麦腓特烈堡活动中心举行。中国驻丹麦大使馆文化参赞李鸿、环境和气候委员会主席Louise Colding等各界嘉宾百余人出席活动。开幕式上，还播放了“美丽中国”视频，受到一致好评。

Louise Colding女士在致辞中高度赞扬了此次“中国旅游文化周”图片展，她动情地讲述了自己对中国秀美山河风光的热爱和对博大精深的中国历史文化的衷情，并鼓励大家去中国旅游，切身体会中国的人文和自然景观，促进中丹两国人民的友好交流。她说，古代海上丝绸之路不但展现了中国古代先人的智慧与伟大历程，也表现出了中国人民从古至今的友好、互助、协作精神，证明古代的丝绸之路是东西方文化交流的和平之路，此次展览展示的文化古迹及其研究成果，正说明了这一点。研究历史是为了昭示未来，今天中国政府“一带一路”的倡议，顺应经济全球化的历史潮流和全国人民对美好生活的美好愿望，这将受到全世界人民的尊重和支持。

李鸿参赞在开幕式致辞，她说中国传统文化讲究天人合一，“美丽中国”图片展体现了人与自然的和谐共生，“丝绸之路”文物图片精品展阐述了中国古代丝绸之路是一条与世界各国共同和平发展的商贸文化之路。中丹两国即将迎来建交70周年，双边关系发展面临新的机遇，文化和旅游交流是加强两国人民友好关系的一座桥梁，中国愿继续与丹麦互学互鉴、彼此支持，深化各领域合作，推动中丹全面战略伙伴关系，在新的一个10年里取得更多成果。

此次图片展分为两个部分—“美丽中国”图片展和“丝绸之路”文物图片展。“美丽中国”图片展通过图文并茂的形式，展示了中国秀美的山河风光、丰富的人文风采和城市的发展变化。体现了中国人民建设美丽家园，为世界和谐发展做出贡献的美好愿望，和创造良好生产生活环境，为全球生态安全做出的贡献。

“丝绸之路”文物图片展由“古老的海洋文化”、“海路开辟及航海”、“海上往来的贸易品”、“沉船揭秘”等9个部分介绍海上丝绸之路，展示了古代海上丝路为东西方经济文化交流做出的巨大贡献，是经济共赢、文明互鉴的合作典范。

来参加此次图片展的丹麦嘉宾和民众络绎不绝，对该展览赞不绝口。一名带着孩子的丹麦妇女说：“这一展览使得大家对中国的人文和自然景观有了更直观的了解，非常希望能够带着一家人亲自去中国看一看。” 一家建筑公司的老板Jens在杭州平湖秋月的照片前驻足许久，他告诉文化中心人员，他曾去过杭州，被那里的青山绿水深深吸引。这次参加图片展，让他回忆起去过的一些中国城市，觉得倍感亲切。

2019年是中国文化和旅游融合发展的开局之年，此次“中国旅游文化周”是全球37家中国文化中心和19家驻外旅游办事处联动举办的活动。活动期间，将会陆续举办逾257场各类文化和旅游交流活动，阐发中国精神、描绘中国风貌，展现真实、立体、全面的中国。

本次展览将从6月20日正式对外展出，并将持续至23日结束。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)