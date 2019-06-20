原始海滩 岛屿天堂 野生动物 佛罗里达悠闲生活方式的秘密

轻松的岛屿天堂、适合探索的原始海滩以及令人惊叹的野生动物。

这些都是佛罗里达州最保守的秘密，以其悠闲的生活方式而闻名。

迈尔斯堡（Fort Myers）和萨尼贝尔（Sanibel）海滩位于佛罗里达州西南部的墨西哥湾，由大沼泽地（Everglades）以北的100多个岛屿组成。

这里的热带气候意味着全年平均温度是23度。

该地区实际上更多的是水而不是陆地，所以流行的活动多是划桨和跳岛游戏也就不足为奇了。

皮划艇是观赏岛屿令人惊叹的野生动物的最佳方式，如海牛、海豚和245种鸟类，包括玫瑰琵鹭（Roseate Spoonbill），佛罗里达州的一种鸟类。

迈尔斯堡（Fort Myers）

虽然不是一个岛屿，迈尔斯堡位于大陆，只能被描述为拥有丰富历史和文化景点的繁华地区。

其中最令人惊叹的景点之一是Great Calusa Blueway，是一个由300公里水道组成的非凡径道网络，覆盖了海湾、河流、河口和红树林。

萨尼贝尔岛（Sanibel Island）

萨尼贝尔岛（Sanibel Island）绵延12英里，为整个美国提供了一些最好、最安静的海滩。

萨尼贝尔拥有丰富的自然奇观，包括美国最大的红树林生态系统，为鸟类、海牛、海豚、海獭和鹈鹕等提供栖息之所。

该岛的地理位置也是独一无二的，墨西哥湾的潮汐每天冲刷这里。

这意味着拾贝壳是一种流行的消遣，很多人参与收集这些美丽的贝壳。

度假者可以步行数英里，在海滩上的每个转弯处发现不同的贝壳。

Captiva岛

Captiva岛以其缓慢的生活节奏而闻名。

在这个岛屿能捕捉到波西米亚文化，是排毒的理想场所。

这里不允许使用路灯，严格监控开发，以保护自然美景和野生动物。

野生动物包括海龟，它们从5月到10月在岛上的金色沙滩孵蛋。

其悠闲的生活方式和自然的美景也吸引了很多艺术家。

珊瑚角（Cape Coral）

珊瑚角（Cape Coral）是一个海滨仙境，拥有很多运河。

这里有丰富的野生动植物，有佛罗里达州最大的洞穴猫头鹰种群。

探索四英里海湾生态保护区是观赏当地野生动物的绝佳方式，行走在通过红树林的高架道上可以亲身体验佛罗里达州的生态系统。

(责编：燕勐、贾文婷)