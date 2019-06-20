在朝鲜平壤市东大院区的闹市中，坐落着一所全国闻名的中学——东平壤第一中学。在这所中学里有一个特别的班级——“毛泽东班”。近日，记者走访该校，并采访了“毛泽东班”的师生。

崭新的教学楼内，走廊的显要位置上可以看到“青年学生们要为了祖国而时刻准备着！”等宣传板报和优秀学生展示栏，鼓舞和激励着学生们更加努力学习，这是记者对东平壤第一中学的第一印象。

东平壤第一中学副校长尹成国介绍说，该校成立于1985年，学校的教育教学管理综合实力在朝鲜名列前茅，特别是在培养智力特长学生方面成绩突出。学校现有学生约1000名，教职员工110余名。

东平壤第一中学的高二（2）班就是著名的“毛泽东班”，该班现有学生24名。尹成国介绍说，“毛泽东班”命名于1959年，今年正好是其命名60周年。而早在1950年，中国就将北京五中的初二（甲）班命名为“金日成班”。朝鲜的“毛泽东班”曾一度设在平壤市新里高等中学，后来由于学校的合并改建，“毛泽东班”的荣誉由东平壤第一中学继承。长期以来，东平壤第一中学和北京五中一直保持着友好往来。

在教学楼一层的陈列室中，挂着一张十分醒目的大合影，这是东平壤第一中学教师代表2010年访问北京五中时与“金日成班”师生的合影。尹成国指着合影说：“当年我们和北京五中共同纪念了‘金日成班’成立60周年。我们会和北京五中一直保持友好交流，将朝中友谊代代传承下去。”

记者走进“毛泽东班”时，学生们正在上课，书桌上整齐地摆放着课本和笔记本，学生们在认真做笔记。课程结束后，“毛泽东班”的班主任洪善姬在接受记者采访时表示，能够担任“毛泽东班”的班主任感到十分荣幸，也深感责任重大。“毛泽东班”承载着朝中两国人民的传统友谊，在平时的学习中也会通过多种形式，让学生们了解朝中友好关系的重要性以及最新发展。例如，朝鲜最高领导人金正恩同志高度重视朝中友好关系并积极推动两国关系发展的相关消息，学校会第一时间通过读报形式让学生们了解。洪善姬说：“我们一定要尽自己最大的努力，教育好学生，让他们成为祖国的栋梁之材。”

孟伟镇是“毛泽东班”的一名学生，他对记者表示，“能够成为‘毛泽东班’的一名学生，我感到十分荣幸。今后我将更加努力学习，成为对祖国有用的人才，并为增进朝中友谊作出自己的贡献”。

洪善姬说：“我对习近平总书记访问朝鲜感到非常高兴和期待。中国是朝鲜的友好邻邦，相信习近平总书记的到访将进一步推动朝中两国友好关系的发展，朝中两国老一辈领导人缔造的友好关系也将会更加牢固。”

（本报平壤6月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 03 版）

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