“中国民俗文化东盟行”活动在雅加达举行

人民网雅加达6月19日电（记者 徐伟、张杰）6月17至18日，“中国民俗文化东盟行”活动在印度尼西亚首都雅加达举行。近30名中国民俗文化专家学者和艺术家为当地民众带来了插花、香学、茶艺等中国民俗文化表演，通过相互交流、对话与展示，促进文明互学互鉴。

访问期间，中国民俗文化代表团访问了东盟秘书处，与东盟秘书长林玉辉、中国驻东盟大使黄溪连和部分东盟国家常驻代表一起，启动“中国民俗文化东盟行”活动。

林玉辉在致辞中说，“中国民俗文化东盟行”是东盟－中国文化交流合作的成果之一，将增进双方理解，并对青年人产生积极影响。东盟－中国民俗文化交流可以丰富地区文化表达的多样性，推动地区包容、理解与文化互鉴。

黄溪连表示，在漫长的历史进程中，中国和东盟国家人民创造了丰富多彩、享誉世界的灿烂文明，也书写了多样文明交融贯通的宏大诗篇，形成了很多相近相通的民俗文化。千百年来持续不断的文化交流与融通，为中国和东盟国家搭建了沟通的桥梁、友谊的纽带，也为新时期构建更为紧密的中国—东盟命运共同体提供了不竭源泉。

此外，中国民俗文化代表团还走入印尼伦敦公共关系学院，与该校师生就民俗文化的保护与传承、中国文化对印尼文化的影响等举行主题座谈，并进行了中国民俗文化展示，引发现场观众热烈反响。代表团在印尼缩影公园客家博物馆为印尼各界人士及部分国家驻印尼使节奉献了一场精彩纷呈的中国民俗文化表演。参加活动的东盟国家人士表示，通过此次活动对中国博大精深的民俗文化有了更为直观和深入的了解，期待中国民俗文化更多走进东盟国家和普通民众。

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