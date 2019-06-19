首届埃及中国当代小说青年翻译大赛启动

人民网开罗6月19日电（记者周輖）首届埃及中国当代小说青年翻译大赛18日在开罗举办启动仪式，本次大赛由开罗中国文化中心和埃及国家翻译中心合作主办、北京师范大学出版集团承办，旨在培养和挖掘优秀的汉阿翻译人才，提高中国当代优秀文学作品在埃及的关注度。
埃及国家翻译中心主任安瓦尔·穆吉斯介绍说，年龄在25至45周岁埃及青年均可报名参加本次大赛，参赛选手须在指定日期前提交中文小说作品《世间已无陈金芳》的阿拉伯语译本。大赛评选出第一名的选手将获得2000美金的奖励，其所翻译的作品还将在埃及出版。
中国驻埃及大使馆文化参赞、开罗中国文化中心主任石岳文表示，在近年来埃及有越来越多的人学习汉语，举办翻译大赛可以为埃及青年翻译家提供一个展示才能的平台，也将推动中埃两国文化事业交流迈上新台阶。
《世间已无陈金芳》作者石一枫表示，文学作品是人们了解不同文化的窗口，但语言的隔阂往往成为一种障碍。他对从事文学翻译的中埃文化交流推动者表示感谢，并希望当地读者能够通过自己作品的译本感知当代中国社会的发展与变迁。
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