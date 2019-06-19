“泰中东南亚华人华侨（潮学）研究所”成立

人民网曼谷6月19日电（记者赵益普）6月19日，“泰中东南亚华人华侨（潮学）研究所”在泰国玛希隆大学社会科学人文学院揭牌成立。玛希隆大学校长颁崇、中国韩山师范学院党委书记幸小涛、玛希隆大学社会科学人文学院院长勒猜、韩山师范学院潮学学院院长陈海忠，以及泰国潮州协会、泰国吉林商会等团体的领导和相关学者参加了揭牌仪式。

“泰中东南亚华人华侨（潮学）研究所”由泰国玛希隆大学和中国广东韩山师范学院共同组织成立，旨在跨学科、全方位地研究东南亚华人华侨组织的历史、经济、社会活动、政治参与以及跨国贸易等，推动潮汕文化相关学术的进展。

揭牌仪式上，颁崇对来自韩山师范学院的各位领导和来宾表达了热烈的欢迎并致辞。他在谈到历史悠久的潮汕文化时，对于自己作为潮汕后裔倍感自豪。颁崇表示，东南亚华人研究不仅可以恢复祖先的区域连通性，还可以获得有利于区域经济文化发展的学术成果，并期待这次学术合作取得丰硕成果。

勒猜表示，泰国作为中国在海外的最大潮州人口居住国，是当代东南亚华人研究特别是潮州研究的绝佳之地。“泰中东南亚华人华侨（潮学）研究所”决定在未来三年内启动四个研究项目：从19世纪末到20世纪初泰国华人社区的领导研究（以二哥丰为例）；东南亚华人跨国网络侨批（中文信函和汇款）研究；中国参与东南亚的社会反应（国家和东盟整体）研究；东南亚潮州佛教传播与影响研究。

勒猜说，未来研究所将积极寻求与中国中山大学、浙江大学、新加坡南洋理工大学和日本北九州大学的合作研究，也欢迎玛希隆大学的其它社会科学附属机构加入进来，一起为区域经济、社会文化的发展服务。

幸小涛强调，泰国是“一带一路”沿线重要的国家之一，是中国在东盟的重要战略合作伙伴。2015年韩山师范学院在广东省率先成立了“泰国研究中心”，积极开展佛教文化研究和泰华社会研究及泰语教学，以此促进中泰传统友谊，增进两国文化交流合作。

双方一致决定，要把“泰中东南亚华人华侨（潮学）研究所”建设成泰国玛希隆大学与中国韩山师范学院交流合作的楷模，促进两校各项研究工作共同稳步发展，在密切泰中两国人民文化交流的同时，要在促进两国友好关系发展等方面发挥更加积极的作用。（完）

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